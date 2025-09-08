Crímenes

Baleado en plena calle: joven de 21 años asesinado en Limón

Crimen ocurrió la noche del domingo en la localidad de Siglo XXI de Limón

Por Yeryis Salas
Costa Rica acumula al menos 809 homicidios en el 2024. Foto: Archivo/Rafael Murillo.
El crimen ocurrió a las 11:13 p. m. Imagen con fines ilustrativos.







Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

