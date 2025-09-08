Baleado en plena calle: joven de 21 años asesinado en Limón

El crimen ocurrió a las 11:13 p. m. Imagen con fines ilustrativos.

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos la noche de este domingo en Siglo XXI de Limón, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la versión preliminar, la víctima de apellido Jiménez, estaba en vía pública cuando a las 11: 13 p. m. se le acercó un sujeto que sacó un arma y le empezó a disparar.

Tras el ataque, el gatillero se montó en una motocicleta manejada por otro sospechoso y huyeron del sitio.

Al llegar los socorristas, Jiménez ya había muerto, y fue hallado con heridas de bala en el tórax y las piernas.

También en Siglo XXI, la noche del 24 de agosto, fue asesinado Jermaine Eduardo Cruickshank, hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank.