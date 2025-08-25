Crímenes

Asesinan a hijo de exdiputado Eduardo Cruickshank en bar de Limón

Víctima se encontraba sentado en el comercio, cuando dos sujetos ingresaron y le dispararon en múltiples ocasiones

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada del bar
El hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, Jermaine Eduardo Cruickshank, fue asesinado en un ataque armado en un bar de Limón. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo CruickshankHomicidio LimónBar Bella Vista
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.