Asesinan a hijo de exdiputado Eduardo Cruickshank en bar de Limón

El hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, Jermaine Eduardo Cruickshank, fue asesinado en un ataque armado en un bar de Limón.

Jermaine Eduardo Cruickshank, hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, fue asesinado, la noche de este domingo, en el bar restaurante Linda Vista, ubicado en la localidad de Siglo XXI, en Limón.

Según confirmaron fuentes policiales a La Nación, la víctima, de 40 años, se encontraba en el comercio, alrededor de las 7 p. m., cuando presuntamente ingresaron dos sujetos armados y le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras recibir el reporte del hecho, la Cruz Roja Costarricense acudió al lugar, donde se encontraron varios casquillos de arma 9 milímetros.

Una testigo relató que Cruickshank estaba sentado en una silla, cuando una motocicleta con dos ocupantes, vestidos con camisa blanca y pantalonetas negras, se acercó; descendieron del vehículo, dispararon repetidamente contra la víctima y luego huyeron.

Fuentes judiciales también confirmaron a este diario que Cruickshank tenía en trámite, desde marzo del 2024, una denuncia contra otra persona por el supuesto delito de administración fraudulenta.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará del levantamiento del cuerpo y de las pesquisas correspondientes.