Gato, Marihuanol y Billy asesinaron a un adolescente cerca de su mamá, dice la Fiscalía: Estos son los integrantes de la banda El Secreto

Un hombre de apellidos Alvarado Moya, alias el Billy, integrante de un grupo delictivo conocido como El Secreto, fue detenido por agentes del OIJ de Limón como sospechoso de participar en el asesinato de un adolescente de 15 años.

Un enfrentamiento entre estructuras criminales en playa Vizcaya, en Matama de Limón, el 17 de abril de este año, cobró la vida de un adolescente de 15 años que, en apariencia, estaba implicado en la banda de Tony Alexander Peña Russell, alias la T o Negro.

Según el expediente judicial al que tuvo acceso La Nación, el hecho está relacionado con disputas entre ese grupo criminal y otra organización conocida como El Secreto, asentada en Río Banano de Matama.

El cabecilla del Secreto es un hombre de apellidos Gamboa Quesada, alias Gato o Yorsh, quien tomó control de la organización tras la captura en Países Bajos, en el 2020, de Walter Eduards Solís, alias Walta o Walí.

De acuerdo con la pesquisa, Gato, junto dos sujetos apellidados Quesada Ramírez, alias Marihuanol y Alvarado Moya, conocido como el Billy, habrían asesinado al menor cuando este último llegó junto al otro joven al bar La Chola, con la aparente intención de asesinar a Gato.

Con el objetivo de esclarecer este crimen, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía Adjunta de Limón allanaron las viviendas de Gato, Marihuanol y el Billy, solo este último fue detenido. Los otros dos permanecen en fuga.

El detalle del crimen

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:50 p. m. del 17 de abril, cuando Gato se encontraba en el bar La Chola junto a sus presuntos guardaespaldas: Marihuanol y el Billy.

La madre del adolescente asesinado le relató a un agente de la Policía Judicial que ella estaba en la playa, en las cercanías del local comercial, cuando escuchó varios disparos y poco después a dos sujetos que pasaron corriendo por la playa, a quienes pudo reconocer como Quesada Ramírez y Alvarado Moya, “el cual llevaba un arma en sus manos”.

La testigo relató que cuando vio a Alvarado Moya armado “se asustó y alertó a sus familiares, pero el Billy les dijo: ‘Esto no es con ustedes’ y continuó corriendo hacia el sur por la playa”, según se consigna en el expediente.

También se agrega que Marihuanol sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle a terceros que llegaron en una motocicleta, pero estos salieron corriendo hacia el norte de la playa, a un lado de la carretera y a uno de ellos se le cayó un arma de fuego.

En ese mismo documento judicial, un tío del joven fallecido confirmó los presuntos vínculos criminales de su sobrino con la banda de Peña Russell. “Tuvo problemas con una organización criminal conocida como ‘El Secreto’, propiamente con un sujeto Javier Peraza, ya que en apariencia este otro sujeto le comentó que el menor lo había apuntado con un arma de fuego”.

La mamá del otro adolescente de 15 años, involucrado en el atentado contra Gato o Yorsh, explicó al investigador que desde el asesinato su hijo se fue de la casa y no volvió a saber de él. “Solo sabe que su hijo vive en el sector de Limoncito y que es parte de una estructura criminal, que solo espera el momento en el que le digan que a su hijo lo mataron”.

El legajo detalla que la organización criminal opera desde una propiedad conocida por los lugareños como “la casa de los narcos del Secreto”, donde según vecinos consultados por la Policía, “cuando están borrachos, comienzan a disparar con sus armas al aire”.