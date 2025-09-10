Sucesos

Gato, Marihuanol y Billy asesinaron a un adolescente cerca de su mamá, dice la Fiscalía: Estos son los integrantes de la banda El Secreto

OIJ y Fiscalía de Limón allanaron casas de los sospechosos que integran el grupo delictivo conocido como el Secreto

Por Christian Montero
Un hombre de apellidos Alvarado Moya, alias el Billy, integrante de un grupo delictivo conocido como el Secreto, fue detenido por agentes del OIJ de Limón como sospechoso de participar en el asesinato de un adolescente de 15 años.
Un hombre de apellidos Alvarado Moya, alias el Billy, integrante de un grupo delictivo conocido como El Secreto, fue detenido por agentes del OIJ de Limón como sospechoso de participar en el asesinato de un adolescente de 15 años. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







