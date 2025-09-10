Sucesos

OIJ allana casas en Limón para detener a integrantes de ‘El Secreto’, sospechosos de asesinar a un adolescente

Ofendido de 15 años fue atacado frente a un bar en Vizcaya de Limón

Por Christian Montero
Autoridades allanaron este jueves dos viviendas en Limón vinculadas a Tony Alexander Peña Russell, alias la T, como parte de la investigación por el homicidio de Leonardo Joseph Méndez, alias Chombo. Tres personas enfrentan cargos por asociación ilícita y homicidio calificado. Fotografía:
Los allanamientos del OIJ y el Ministerio Público por el asesinato del joven de 15 años comenzaron la madrugada de este miércoles. Imagen con fines ilustrativos (OIJ/Cortesía)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

