OIJ allana casas en Limón para detener a integrantes de ‘El Secreto’, sospechosos de asesinar a un adolescente

Los allanamientos del OIJ y el Ministerio Público por el asesinato del joven de 15 años comenzaron la madrugada de este miércoles. Imagen con fines ilustrativos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía Adjunta de Limón allanaron, la madrugada de este miércoles, las viviendas de tres presuntos miembros del grupo criminal conocido como El Secreto, a quienes se les vincula con el homicidio de un joven de 15 años.

La Policía Judicial anda en busca de tres hombres apellidados Gamboa Quesada alias Gato, Quesada Ramírez conocido como Marihuanol y Alvarado Moya alias el Billy, quienes habrían asesinado al menor de edad el pasado 22 de agosto, en Matama de Vizcaya, en el centro de Limón.

El asesinato ocurrió ese día, a la 1 a. m., frente al Bar La Chola, cuando “los encartados, con un plan previamente determinado, con una clara distribución de funciones y con el objetivo de dar muerte, utilizando un arma de fuego, dispararon contra la humanidad del agraviado”, se detalla en la orden de allanamiento, de la cual La Nación tiene una copia.

Los tres sospechosos son miembros de la organización El Secreto, liderada por alias Gato, quien tiene el control territorial en Río Banano, en Sixaola, luego de la detención en Países Bajos de un Walter Eduards Solís, alias Walta.

Esa estructura está en pugna con la organización de Tony Peña Russell, alias La T o El Negro”, quien cumple prisión preventiva en el ámbito de máxima seguridad, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.

EL menor asesinado supuestamente tenía vínculo con el grupo de alias T, según reconocieron al OIJ familiares del ofendido.

La orden de allanamiento forma parte de las investigaciones para desarticular las ramificaciones de esta organización criminal que opera en la provincia de Limón.