En otro punto, Arias añade “A todos aquellos que hoy me señalan y bajan su cabeza al pasar junto a mí, les digo yo levanto la mía, con hidalguía, porque me sobra dignidad para decirle al pueblo de Costa rica, mirándole a los ojos, que jamás he cometido falta alguna en el ejercicio de mi cargo, como magistrada; ni en ninguna otra posición desde la que he servido durante estos 33 años”.