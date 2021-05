El miércoles Doris Arias había rechazado cualquier vínculo con actos irregulares cuando dijo: “He tenido una carrera recta, no me parece justo lo que ha ocurrido y termino por decir que aquí ha habido cosas extrañas. Soy una persona ética (...) me ha costado mucho llegar a donde estoy para que en un determinado momento se diga: ahora tiene que salir corriendo por la puerta de atrás. Eso jamás”.