Fiscal general aparta a fiscala de ‘megacaso’ de evasión ‘por prudencia’

El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó a Criss González, fiscala a cargo del aparente “megacaso” de evasión fiscal, apartarse de la investigación “por prudencia”, informó la mañana de este domingo en el programa Estado Nacional, de Canal 7.

González mantendrá sus funciones en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, confirmó el fiscal, quien aclaró que, por prudencia, le pidió que no intervenga más. Aunque insistió en que “legalmente, no ha habido ninguna actuación administrativa que se lo impida”.

En lugar de Criss González, informó el responsable del Ministerio Público, asumirá la regencia el fiscal adjunto 2, cuya identidad no reveló.

“Ya ella emitió algún criterio y está siendo cuestionada. Incluso tiene una causa administrativa abierta al respecto y ya no es conveniente que continúe conociendo el caso”, explicó Carlo Díaz, quien admitió a la directora de Estado Nacional, la periodista Lilliana Carranza, que él mismo dio la orden.

Criss González ha estado bajo el escrutinio del Poder Ejecutivo luego de que recomendó desestimar la denuncia anónima enviada por el Ministerio de Hacienda sobre un supuesto “megacaso” de evasión fiscal relacionado con el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch Goldberg, quien además es propietario del medio digital CRHoy, crítico del Gobierno.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su conferencia del miércoles 25 de enero, cuestióno directamente a la fiscala por la desestimación del caso.

Entre otras cosas, Chaves afirmó que González tenía conflicto de intereses pues, según él, fue subalterna de Leonel Baruch cuando este dirigió Hacienda. Estas y otras afirmaciones del Presidente en su contra fueron desmentidas posteriormente por la fiscala.

El programa Estado Nacional, de este domingo, analizó las declaraciones del mandatario y de diputados del Gobierno de la última semana, en donde dijeron que desconfían del Ministerio Público.

Además, Chaves Robles propuso a la Procuraduría General de la República (PGR) como un órgano acusador alterno a la Fiscalía.

Fiscala explica por qué pidió desestimar ‘megacaso’

En ese contexto, surgieron las manifestaciones del fiscal general.

“Al Ministerio Público la ley le encarga el ejercicio de la acción penal. Desde ese punto de vista, vamos a continuar ejerciéndola. Tomamos esas manifestaciones (las del Presidente) con respeto, pero no vamos a dejar de ninguna manera de ejercer nuestra función, que es aplicar la ley y la Constitución”, manifestó Díaz.

En relación con BCT, el fiscal explicó que requirió al órgano jurisdiccional respectivo una desestimación. “Ni siquiera se ha resuelto por parte del juez”, dijo.

“A raíz de una denuncia que presenta nuevamente el Ministerio de Hacienda, se nos hacen llegar nuevos elementos probatorios que están en este momento en análisis por parte de la Fiscalía.

“Si consideráramos que esos elementos son suficientes para reabrir el caso, lo vamos a reabrir ya que la desestimación no imposibilita reabrir el caso. Si consideramos que esos elementos de prueba no son suficientes para reabrir el caso así lo haremos saber al órgano jurisdiccional”, aseguró.

Sobre fiscala Criss González Copiado!

El siguiente es el intercambio de preguntas y respuestas entre el fiscal y la directora de Estado Nacional, Lilliana Carranza, sobre la situación de la fiscala Criss González:

− ¿Usted mantiene a la fiscala en el caso BCT?

− Actualmente, está en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, es la líder de esa fiscalía y se mantiene en sus funciones.

− Como fiscal, ¿la mantiene en el caso BCT?

− No, no la he separado pero por prudencia le he pedido que delegue cualquier actuación en otro equipo de trabajo que está analizando el mismo.

− ¿Está separada o no?

− Por prudencia simplemente se le dijo no intervenga más en ese caso. Pero, legalmente, no ha habido ninguna actuación administrativa que le impida a ella ver el caso.

− ¿Pero fue una orden suya que no vea el caso de BCT?

− Sí.

− ¿Y por qué?

− Por prudencia. Ya ella emitió algún criterio y está siendo cuestionada. Incluso, tiene una causa administrativa abierta al respecto y ya no es conveniente que continúe conociendo el caso.

− ¿Hasta hoy se mantiene en la Fiscalía pero ya no ve el caso?

− Exacto.

− ¿Por orden suya?

− Por orden mía.

Inspección Judicial abre investigación disciplinaria por declaraciones de Chaves

− ¿Antes de que la inspección judicial haya determinado que hay o no un problema?

− Exactamente.

− ¿No es adelantar criterio de su parte o un exceso de prudencia?

− No, es prudencia nada más. Consideramos que ella podría perder objetividad, y el deber de objetividad rige al Ministerio Público. Por eso es que le hemos solicitado que no intervenga en ese caso. Además, existe también un fiscal adjunto 2, que va a asumir esa regencia.

− ¿Aún así usted considera que no ha habido un problema de debilitamiento de la imagen de la Fiscalía?

− No, no ha habido ningún debilitamiento de la Fiscalía. Las actuaciones han sido conforme a derecho. No se hicieron en vacaciones. Era un cierre colectivo pero estaban autorizados esos funcionarios a trabajar y así lo hicieron.