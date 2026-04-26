Sucesos

Jefa de la CCSS detenida por estafas acumula casi dos años en incapacidades y múltiples ausencias a citas judiciales

Mujer permanece en prisión preventiva por presuntas estafas. Su abogado afirma que la ausencia a citas judiciales por permisos médicos no es una estrategia de su defensa

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Por Natalia Vargas
La mujer, de apellidos Bolaños Brenes, trabajaba en la Clínica Jorge Volio JIménez, en Área de Salud de Belén-Flores.
La mujer, de apellidos Bolaños Brenes, trabajaba en la Clínica Jorge Volio JIménez, en Área de Salud de Belén-Flores. (Google Maps/Google Maps)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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