Estos son los futbolistas detenidos en los últimos años

Los arrestos de dos exfutbolistas en las últimas semanas se suman a una lista de casos de jugadores profesionales, activos y retirados, que se han visto involucrados en investigaciones judiciales en los últimos años.

El caso más reciente fue el miércoles de la semana pasada, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Steven Orias, exportero del Club Sport Herediano, porque el 1.° de agosto habría intentado matar a tres personas con una AK-47 en el barrio Los Sitios, en Moravia, durante una riña.

Algunos días antes, el jueves 16 de octubre, fue detenido en Orotina el también exjugador Herediano, Enyel Escoe, por presuntamente integrar una banda de préstamos gota a gota a la que se le atribuyen extorsiones y amenazas contra sus víctimas.

Escoe fue capturado durante un amplio operativo que consistió en 19 allanamientos y dejó seis personas detenidas.

Durante los últimos siete años, otros cinco futbolistas han quedado detenidos debido a diferentes causas penales.

Tres en abril del 2018

El mes de abril de 2018 dejó un anormal registro de tres futbolistas arrestados por tres causas distintas.

Uno de ellos fue el exportero de la Asociación Deportiva San Carlos, Román Arrieta Soto, quien en octubre de ese mismo año aceptó haber incurrido en el delito de tráfico internacional de drogas, por el cual fue condenado a siete años de prisión.

El fiscal de ese caso, Alejandro Araya, explicó en aquel momento que en la negociación con Arrieta se evaluaron aspectos objetivos como el hecho de que el futbolista “no era el líder de la organización y su papel no era tan preponderante”.

En setiembre del 2020, Teletica reportó que Arrieta había salido de la cárcel gracias al beneficio de libertad condicional, y volvió al fútbol con el equipo de San Ramón, que en aquel momento jugaba en la Liga de Ascenso.

El segundo detenido en abril del 2018 fue Rayner Robinson, quien fue parte de una organización narco desmantelada tras una serie de allanamientos simultáneos en Tamarindo, que era el centro de operaciones de la estructura, y poblados como Cartagena, Villarreal, Santa Rosa, Huacas, Brasilito y Potrero, donde también operaban.

Según el sitio especializado transfermarkt.com, Robinson jugó en siete clubes profesionales entre el 2000 y 2007, incluyendo el Deportivo Saprissa y el Herediano.

El 10 de julio del 2020, el exjugador fue sentenciado a nueve años de cárcel, junto a otros seis hombres. En el 2021, obtuvo su libertad tras cumplir la mitad de su condena, que había empezado a correr desde que estuvo tras las rejas, bajo prisión preventiva, en el 2018.

El tercer detenido en ese mes fue Alexander Rodríguez Araya, de 29 años, quien militó como mediocampista del equipo Municipal Grecia, del que había salido cuatro meses antes de ser capturado por la Policía.

Según las pesquisas del OIJ, Rodríguez era supuestamente el líder de una ramificación o célula en Grecia de la banda de El Gringo (asesinado en diciembre del 2017).

El 31 de setiembre del 2020, Rodríguez fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel, y fue el imputado con la pena más alta de ese juicio, en que otros 13 encartados recibieron penas de entre siete y ocho años de prisión.

Otro futbolista, Derrick Johnson, quedó detenido el 31 de marzo del 2020, como sospechoso de integrar una banda narco vinculada con al menos tres homicidios.

En apariencia, Johnson pertenecía a una estructura liderada por un hombre de apellidos Campos Vaciana, la cual se dedicaba a la venta y distribución de cocaína y marihuana en Puerto Viejo, Cieneguita, Matina, Batán, Siquirres y Guápiles, detalló el Ministerio Público en aquella ocasión. Poco después, el entonces jugador quedó libre con tobillera electrónica.

Johnson disputó el Mundial de Egipto 2009 con la Selección Juvenil de Costa Rica, la cual alcanzó un histórico cuarto lugar en esa competencia. A lo largo de su carrera, jugó con Cartaginés, el desaparecido Brujas FC, Barrio México, Limón y Herediano.

Finalmente, el 31 de agosto del 2021, Andy Furtado estuvo entre diez empleados de APM Terminals que supuestamente integraban dos “poderosas” bandas narcotraficantes que enviaban droga a Europa.

Por esos hechos, la Policía de Control de Drogas (PCD) realizó 15 allanamientos para desarticular ambos grupos criminales que estaban ligados a un envío total de casi cinco toneladas de cocaína al Viejo Continente.

Furtado tuvo una extensa carrera de 15 años, y jugó en clubes como el Herediano, Santos de Guápiles y San Carlos. Con la Selección Nacional anotó cinco goles, incluyendo un doblete a Honduras en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

De momento se desconoce el estado de las investigaciones contra Johnson y Furtado. La Nación pidió esta información al Ministerio Público desde el 23 de octubre anterior, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Grupos sociales

Rodrigo Campos, director de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), afirmó que esta tendencia de futbolistas a involucrarse en actividades ilícitas se debe a la cercanía de los jugadores con los grupos sociales donde estas organizaciones reclutan a sus miembros.

“El ser parte de ese conglomerado de gente les significa un riesgo importante para que se les abran oportunidades en el mundo criminal. Las personas que tienen esa aspiración por obtener dinero en grandes cantidades y en poco tiempo tienen una mayor tendencia a involucrarse en estas actividades”, declaró Campos a La Nación.

Agregó que el fenómeno también se debe a una cuestión cultural dentro del fútbol, que lo diferencia de otros deportes.

“Hay una narrativa, y precisamente en el fútbol, que pesa mucho. Es que si otros lo han hecho y han tenido éxito, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Recordemos que a nivel mundial el fútbol ha sido usado lamentablemente como instrumento para actividades ilegales", indicó.

“Esta narrativa queda en la memoria colectiva dentro del deporte y lamentablemente algunas personas se lo creen e intentan materializarlo. por eso es que a diferencia de otros deportes, en este caso hemos visto últimamente más personas que se han involucrado con actividades ilícitas”, concluyó el experto.