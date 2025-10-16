Futbolista detenido fue separado de su último equipo en Liga de Ascenso por aparente indisciplina

Enyel Escoe, fue campeón del Torneo de Copa con el Club Sport Herediano, bajo el mando de Walter 'Paté' Centeno. Fotografía: Herediano

El exjugador del Club Sport Herediano, Enyel Escoe Méndez, quien fue detenido en Orotina durante una operación judicial por presuntamente integrar una banda dedicada a los préstamos gota a gota, fue separado de su último club por aparente indisciplina.

Así lo confirmó una fuente cercana al equipo de la Liga de Ascenso, donde militó en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el jugador quedó fuera del plantel antes de la conclusión de la primera fase.

De acuerdo con Kendall Rojas, encargado de la página de Facebook Ascenso Total y especialista en la Liga de Ascenso, Escoe llegó esta campaña a Palmares luego de su paso por Escorpiones de Belén.

Con el conjunto belemita participó en el Torneo Apertura 2023 de la segunda división, donde permaneció solo seis meses, ya que no se le renovó el contrato. Posteriormente, fue contratado por Palmares para el Clausura 2025, pero no concluyó el certamen.

“Escoe fue separado el torneo anterior por indisciplina, antes de que concluyera el campeonato. Era una persona un poco complicada; había ‘cositas’ con él, por lo que se decidió que no continuara en el plantel”, indicó una fuente cercana al equipo.

El delantero, de 22 años, debutó en la máxima categoría con el Club Sport Herediano en 2022, donde vio acción tanto en el campeonato nacional como en el Torneo de Copa —en el que se proclamó campeón—, así como en la Concacaf League.

Posteriormente, fue cedido a préstamo al Municipal Grecia, club con el que disputó 27 partidos y anotó dos goles para los griegos.

El exflorense también formó parte de los procesos de ligas menores de las selecciones nacionales, integrando los combinados Sub-20, con los que disputó un torneo de la Concacaf y una eliminatoria mundialista juvenil en Honduras, donde incluso le marcó una anotación a Antigua y Barbuda.