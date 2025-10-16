Fútbol

Futbolista detenido fue separado de su último equipo en Liga de Ascenso por aparente indisciplina

El delantero de 22 años debutó en el 2022 con el Herediano y además formó parte de dos equipos de la Liga de Ascenso

Por Juan Diego Villarreal
Enyel Escoe Delantero Detenido por extorsión Exdelantero del Herediano, Municipal Grecia, Escorpiones y Palmares. 16 de octubre del 2025 Fotografía: Herediano
Enyel Escoe, fue campeón del Torneo de Copa con el Club Sport Herediano, bajo el mando de Walter 'Paté' Centeno. Fotografía: Herediano (La Nación/Fotografía: Herediano)







Enyel PorrasDetenido en OrotinaPalmaresExjugador del Herediano
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

