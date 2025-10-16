OIJ detiene a exjugador del Herediano y de la Selección Sub-20 como presunto miembro de banda de créditos gota a gota

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a un exjugador del Club Sport Herediano y de la Selección de Costa Rica Sub-20, de nombre Enyel Escoe Méndez y de 22 años, en una operación judicial efectuada en Orotina para desmantelar una presunta organización dedicada a los préstamos “gota a gota”, una práctica de crédito informal caracterizada por intereses usureros y las extorsiones.

Escoe estuvo en el plantel del Herediano en el 2022 como uno de los juveniles sub-21, pero lo cedió a préstamo a Grecia en el 2023.

Salió de Grecia a mediados del 2023 y, actualmente, está inactivo en el fútbol.

En el 2022, Escoe Méndez también formó parte de la Selección de Costa Rica Sub-20 que participó en la eliminatoria mundialista efectuada en Honduras.

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, el grupo desmantelado este jueves habría mantenido operaciones activas incluso después de la captura de su principal líder, Manfred Bustos, quien fue detenido en mayo como sospechoso del asesinato de la modelo Rashad García Valverde, de 32 años, y de su amigo Nelson Pavón.

La Policía Judicial detuvo a seis personas. Además de Escoe y Bustos, arrestó a cuatro hombres de apellidos Alvarado (de 21 años), Monge (22 años), Rodríguez (23 años ) y Acuña (21 años).

