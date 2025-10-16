Sucesos

OIJ desarticula presunta red de préstamos “gota a gota” vinculada con asesinato de modelo Rashab García

Operativo permite captura de seis sujetos de presunta organización dedicada a los préstamos “gota a gota” y la extorsión

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas y Juan Fernando Lara Salas
Caso de modelo Rashab García







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gota a gotaRashab GarcíaNelson Pavón
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.