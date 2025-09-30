OIJ tiene vacantes abiertas: estos son los puestos y requisitos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una convocatoria abierta y permanente para contratar personal en tres funciones clave: agente de protección a víctimas y testigos, investigador 1 y custodio de detenidos.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa de la institución. La postulación se realiza a través de la plataforma GH en línea del Poder Judicial.
Puestos disponibles
- Agente de protección a víctimas y testigos
- Investigador 1
- Custodio de detenidos
Requisitos generales
Para participar en el proceso, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Cédula de identidad vigente
- Licencia B1
- Título de bachiller en educación media
El OIJ indicó que esta convocatoria es de carácter permanente, lo que permite a los interesados inscribirse en cualquier momento del año.
Proceso de inscripción
La inscripción consta de cuatro pasos:
- Ingresar desde una computadora utilizando el navegador Google Chrome.
- Registrarse en la plataforma GH en línea.
- Acceder a la pestaña Trámites.
- Seleccionar la opción Reclutamiento Permanente.
La institución invitó a los interesados a leer el cartel oficial con los detalles del proceso en el sitio: ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr.