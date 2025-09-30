Economía

OIJ tiene vacantes abiertas: estos son los puestos y requisitos

OIJ habilitó una convocatoria permanente para contratar personal en tres puestos operativos. Conozca los requisitos, el proceso y cómo aplicar

Por Silvia Ureña Corrales
OIJ abrió convocatoria permanente para tres cargos. Requieren bachillerato, cédula y licencia B1. Proceso se realiza en línea. Fotografia: Alexander OTAROLA







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

