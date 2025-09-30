OIJ tiene vacantes abiertas: estos son los puestos y requisitos

OIJ abrió convocatoria permanente para tres cargos. Requieren bachillerato, cédula y licencia B1. Proceso se realiza en línea. Fotografia: Alexander OTAROLA

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una convocatoria abierta y permanente para contratar personal en tres funciones clave: agente de protección a víctimas y testigos, investigador 1 y custodio de detenidos.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa de la institución. La postulación se realiza a través de la plataforma GH en línea del Poder Judicial.

Puestos disponibles

Agente de protección a víctimas y testigos Investigador 1 Custodio de detenidos

Requisitos generales

Para participar en el proceso, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Cédula de identidad vigente

Licencia B1

Título de bachiller en educación media

El OIJ indicó que esta convocatoria es de carácter permanente, lo que permite a los interesados inscribirse en cualquier momento del año.

Proceso de inscripción

La inscripción consta de cuatro pasos:

Ingresar desde una computadora utilizando el navegador Google Chrome. Registrarse en la plataforma GH en línea. Acceder a la pestaña Trámites. Seleccionar la opción Reclutamiento Permanente.

La institución invitó a los interesados a leer el cartel oficial con los detalles del proceso en el sitio: ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr.