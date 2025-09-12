‘Es un primer paso hacia la verdad’, dice esposa de Roberto Samcam tras detención de sospechosos

Claudia Vargas, esposa del Roberto Samcam, se refirió a la detención de cuatro sospechosos de cometer el crimen contra el opositor.

Roberto Samcam, militar retirado y opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado dentro de su propia casa, en Moravia, el pasado 19 de junio. La mañana de este viernes, cuatro sospechosos de perpetrar el crimen fueron detenidos en una serie de allanamientos en Tibás.

“Este es un primero paso hacia la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia, que es lo que nosotros como familia perseguimos, que se haga justicia”, manifestó a La Nación Claudia Vargas, esposa de Samcam, a la vez que insistió en continuar una investigación a fondo para establecer la identidad de los autores intelectuales del ataque.

En operativos policiales simultáneos en la ciudadela León XIII, fueron aprehendidos en vía pública una mujer de apellidos Chacón Guillén, de 30 años, y un hombre de apellidos Orozco González, de 33 años.

Además, en una incursión en una casa de esa barriada, cayó un tercer implicado, de apellidos Robles Salas, de 23 años. Las acciones fueron ejecutadas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios del Ministerio Público.

Además, el pasado jueves, en Cañas, Guanacaste, fue capturado un hombre de apellidos Chaves Medina, de 35 años.

La Policía Judicial informó de que se sigue la pista de un hombre de apellidos Carvajal Fernández, de 20 años, quien sería el gatillero que le dio muerte a Samcam. En este momento se realizan las diligencias para su detención.

Por su parte, Vargas insiste en que en el asesinato de Samcam medió un trabajo de inteligencia, pues el opositor tomaba precauciones diarias para cuidar su integridad física, y aseguró que, aunque aún es temprano para llegar a conclusiones, los exiliados nicaragüenses en Costa Rica tienen muy clara la participación de la dictadura Ortega-Murillo en el crimen.

Roberto Samcam fue asesinado en julio, dentro de su propia vivienda, en Moravia. (MABEL CALERO/MABEL CALERO)

“Lo tenemos muy claro, pero necesitamos que sea el OIJ y la Fiscalía los que nos entreguen este vínculo, que va más allá de las fronteras”, indicó.

“Costa Rica tiene una oportunidad histórica en sus manos. (...) Si no pone un alto a esta violencia que está cruzando su frontera y atentando contra la soberanía, este no va a ser un país de refugio, sino un país de miedo y de silencio para el exilio político”, aseveró a este medio.

Las declaraciones de Vargas fueron respaldadas por su abogado, el penalista Federico Campos, quien se mostró confiado de que las pesquisas lleven hasta los autores intelectuales del crimen.

“Con las detenciones de los presuntos autores materiales del crimen del señor Samcam se confirma la confianza que la familia de don Roberto -y quienes la representamos- tuvimos siempre en el OIJ y en las pesquisas que estaban realizando los oficiales de esa dependencia policial bajo la dirección funcional de la Fiscalía.

“Tenemos un cuerpo policial de lujo que requiere de manera urgente los recursos económicos para mantener su eficaz labor en la persecución de los delitos y que hoy día el gobierno se los está negando. No perdemos la esperanza que pronto se lleguen a identificar a los autores intelectuales de este vil asesinato”, declaró.

Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, señaló esta mañana similitudes entre el homicidio de Samcam y los atentados contra el opositor Joao Maldonado, quien fue atacado a balazos en dos ocasiones en Costa Rica.

El primer intento de asesinato ocurrió en setiembre de 2021, en Escazú y, aunque sobrevivió a las heridas de bala, el 10 de febrero de 2024, fue interceptado por gatilleros, junto a su esposa, en las cercanías de la Universidad Latina, en San Pedro de Montes de Oca.

“En ambos casos se utiliza un transportista de la León XIII, se utilizan personas inexpertas o con poco conocimiento en temas de homicidios y que ejecutan estos homicidios de manera algo torpe. También estamos hablando de que son personas contratadas en zonas urbano-marginales”, explicó Zúñiga.

El asesinato

Además, Zúñiga reveló detalles sobre cómo habría ocurrido el asesinato de Samcam. Según explicó, el presunto intermediario —quien sería el vínculo directo entre los autores intelectuales y materiales— es el hombre de apellido Chaves, aprehendido en Cañas, quien, en apariencia, se encargó de organizar y reclutar a las personas que participaron en el homicidio.

Chaves habría reclutado a Carvajal, quien ingresó a la vivienda de Samcam y, desde la puerta, le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Este joven viajaba con un chofer, el detenido de apellido Robles, de 23 años, quien lo habría llevado hasta la casa del nicaragüense en Moravia y luego lo trasladó hasta el sitio donde dejaron el vehículo, en Coronado.

Posteriormente, una cuarta persona, Orozco, habría fungido como un segundo chofer y trasladó a los dos sujetos de Coronado a la ciudadela León XIII.

Por su parte, la mujer de apellidos Chacón Guillén, de 30 años y pareja sentimental del intermediario, habría pagado ¢50.000 para cubrir el segundo transporte entre Coronado y León XIII.