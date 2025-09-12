Sucesos

‘Es un primer paso hacia la verdad’, dice esposa de Roberto Samcam tras detención de sospechosos

El opositor nicaragüense Roberto Samcam fue abatido a tiros dentro de su vivienda en Moravia

Por Natalia Vargas
Claudia Vargas, viuda del opositor nicaragüense Roberto Samcam
Claudia Vargas, esposa del Roberto Samcam, se refirió a la detención de cuatro sospechosos de cometer el crimen contra el opositor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

