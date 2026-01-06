Sucesos

Drones en manos del narco: la herramienta que gana terreno en Costa Rica y Latinoamérica

Desde vigilancia hasta armas hechizas, las autoridades advierten sobre el uso de la tecnología a favor del crimen

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Por estos tiempos los drones se han vuelto muy famosos y cada vez más familias tienen uno, por eso, de la mano de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y AERIS, la empresa administradora del aeropuerto Juan Santamaría, les vamos a decir qué hacer para evitar accidentes
Organizaciones criminales utilizan drones para facilitar sus operaciones. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
dronesorganizaciones criminalesAmérica LatinaCosta Ricanarcotráfico
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.