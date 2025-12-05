Sucesos

María Reina, en Hatillo: El ‘mall de las drogas’ en la capital

Enorme operativo este jueves en María Reina dejó cifras increíbles de marihuana, cocaína y ‘crack’ decomisados. Hubo 10 detenidos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Vanessa Loaiza N.
Múltiples Allanamiento María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán
Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Allanamientos en HatilloVenta de drogas María ReinaPCD y Fiscalía
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.