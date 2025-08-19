Sucesos

Policía Municipal de San José destruye búnker en zona dominada por los Lara

Antiguo centro de cuido infantil era usado por consumidores en Ciudadela 25 de Julio en Hatillo

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

Lo que en mayo del 2014 fue inaugurado como una promesa de auxilio para familias de la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo centro, San José, terminó en sitio de consumo de drogas y generador de violencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los LaraCiudadela 25 de JulioHatillo
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.