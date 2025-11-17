Sucesos

Shock, Noni y Macho Coca visitaban Puntarenas con frecuencia para coordinar operaciones

OIJ documentó varias visitas de cabecillas del cartel del Caribe Sur a la costa pacífica

Por Christian Montero
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
La vivienda de Jordie Picado Grijalba, alias Noni, presunto cabecilla del cartel del Caribe Sur, fue allanada el 4/11/25, como parte del caso Traición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Shock y Noni visitas PuntarenasMacho Coca visitas PuntarenasCartel Caribe SurIsla Chira drogas
Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

