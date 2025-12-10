Detienen en Guanacaste a cuatro presuntos miembros del cartel de Sinaloa con 400 kilos de cocaína

La Policía Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), detuvieron a cuatro hombres señalados por presunto tráfico aéreo internacional de drogas y quienes se presume, conforman una organización vinculada con el cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narco más poderosas del hemisferio occidental, afincada en México.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el hecho se registró la madrugada del martes en las cercanías del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, cuando agentes de la PCD, la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) intervinieron tres vehículos en los que viajaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como: Takashima Montoya, mexicano de 44 años, quien tendría la supervisión y control para los envíos de droga, y Rodríguez Ramírez, costarricense de 50 años, con antecedentes por los delitos de tráfico internacional de drogas, robo agravado e infracción a la Ley de Caza y Pesca.

Además, se detuvo a Carvajal Duarte, costarricense de 51 años, y Castillo García, costarricense de 36 años, ambos sin antecedentes.

Como parte de la intervención policial, los oficiales decomisaron 400 kilos de cocaína que venían ocultos dentro de un compartimiento oculto en uno de los vehículos. Además, las autoridades decomisaron lámparas que, según la información policial, son utilizadas para colocarlas en pistas clandestinas para orientar a los pilotos, radios de comunicación, llantas para avioneta, pichingas con combustible y recipientes para filtrarlo.

Además, transportaban armas de fuego, municiones, productos alimenticios de origen mexicano, dinero en colones y dólares, y otros artículos de interés para la investigación

Como diligencia adicional, en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, la PCD allanó una habitación de un hotel y dos viviendas en Guanacaste, en donde se decomisaron otras evidencias. Los detenidos fueron llevados al Ministerio Público.