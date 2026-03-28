Sucesos

Detienen en Escazú, Costa Rica, a un alto rango del cartel de Sinaloa requerido por Estados Unidos

Según fuentes policiales, el mexicano estaba solo ‘de paso’ por Costa Rica

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Por Sebastián Sánchez
Un hombre mexicano ligado supuestamente al tráfico de drogas es detenido a solicitud de Estados Unidos.
Un hombre mexicano vinculado al cartel de Sinaloa fue detenido en Escazú, Costa Rica, por solicitud de Estados Unidos. (OIJ/Cortesía/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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