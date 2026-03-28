Detienen en Escazú, Costa Rica, a un alto rango del cartel de Sinaloa requerido por Estados Unidos

Un hombre mexicano vinculado al cartel de Sinaloa fue detenido en Escazú, Costa Rica, por solicitud de Estados Unidos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la noche de este viernes en Escazú, Costa Rica, a un alto rango del cartel de Sinaola que es requerido por Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico. Se trata de un mexicano de apellidos Lafarga Lerma.

La aprehensión se dio en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según fuentes policiales, el detenido solo estaba de paso por el país.

La detención del sospechoso se efectuó con autorización del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, instancia ante la cual también se tramitará la solicitud de detención provisional para que enfrente el proceso correspondiente. Podría convertirse en un nuevo extraditable.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el extranjero habría ocupado un rango relevante dentro del Cartel de Sinaloa y se le atribuye la coordinación del traslado y la distribución de cocaína entre Colombia, Costa Rica y México, con destino final en ese país.

Lafarga enfrenta una acusación formal ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, relacionada con presuntas actividades delictivas que se habrían desarrollado entre 2023 y setiembre de 2025.

Según la investigación, el trasiego de estupefacientes para el mencionado cartel se habría extendido por Centroamérica, y parte de los cargamentos habrían sido distribuidos en Los Ángeles, California, y otras localidades estadounidenses.

Organización criminal

Las autoridades lo vinculan con una organización dedicada al narcotráfico (DTO, por sus siglas en inglés) que opera en América del Sur, Central y del Norte desde al menos 2023 y que se dedica a introducir grandes cargamentos de cocaína en Estados Unidos.

Según la investigación, la DTO utiliza medios e infraestructura sofisticados para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos.

Presuntamente, la organización utiliza lanchas rápidas, sumergibles, embarcaciones pesqueras y de carga, así como aeronaves, camiones articulados y otros vehículos, para trasladar grandes cargamentos de cocaína por tierra, mar y aire.

La droga sería producida, procesada y empaquetada en laboratorios clandestinos ubicados principalmente en Colombia y Ecuador, para luego ser introducida de contrabando a través de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, en su ruta hacia el norte.

Parte de la cocaína ingresaría a Estados Unidos para su distribución, mientras que las ganancias del narcotráfico serían enviadas de regreso por esos mismos países.

Extraditable 18

Este 26 de marzo, fue detenido el costarricense Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, un abogado y empresario de la zona sur del país.

José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abogado Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

Solórzano, de 55 años, fue detenido mientras participaba en audiencia del Tribunal de Flagrancia en Corredores, Puntarenas, donde estaba defendiendo a una persona señalada por narcotráfico.

Alias Chanchita es requerido por una Corte de Texas, Estados Unidos, por presunto tráfico internacional de drogas.

Solórzano mantiene una relación de amistad con José Miguel Villalobos, diputado electo por el Partido Pueblo Soberano y abogado del presidente Rodrigo Chaves.

Incluso, en el rótulo aéreo del bufete de alias Chanchita se aprecia el nombre de José Miguel Villalobos Umaña.

Celso Gamboa y Pecho de Rata

El pasado 20 de marzo, Costa Rica extraditó hacia Estados Unidos al exmagistrado Celso Gamboa y al exconvicto, Edwin López, alias Pecho de Rata.

Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes 20 de marzo. (Collin County/Página web)

Se convirtieron en los primeros costarricense en ser enviados fuera del país para ser procesados por la justicia extranjera. Ambos ya enfrentaron la primera audiencia en Texas a cargo del juez Bill Davis, quien estableció algunas fechas que marcarán las etapas más próximas del proceso que enfrentan por narcotráfico.

En el caso de Gamboa, de acuerdo con documentos en poder de este medio, se fijó para el 27 de mayo, a la 1:30 p. m., el Pretrial Conference (conferencia previa a juicio). Esta es una etapa de coordinación previa a juicio.

La fecha límite para que Gamboa notifique al Tribunal sobre cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena será el viernes 1.° de mayo al mediodía.

En el caso de Edwin López, la conferencia previa a juicio se programó para el 1.° de mayo del 2026 a las 10 a. m. en la sala 208 del Tribunal Federal Paul Brown, en Sherman, Texas.

Para el 10 de abril se coordinó la fecha límite para presentar el acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena.

En mayo de 2025, se aprobó una reforma constitucional que permite la entrega de costarricenses a terceros países.