Decomisos de fusiles de asalto a grupos criminales crecen 50% en dos años; en Costa Rica se ensamblan y la violencia recrudece

El aumento de decomisos, la importación masiva de municiones y el ensamblaje local de armas revelan cómo el crimen organizado refuerza su músculo armado y profundiza la violencia en Costa Rica

Por Natalia Vargas
Agentes judiciales y Fiscales descubrieron enorme arsenal a cuatro casas de donde vivía Peña Russell en Atlántida de Limón.
Agentes del OIJ allanaron viviendas en Atlántica de Limón, en agosto pasado, para desarticular a un grupo ligado a Tony Pena Russell. La casa era una bodega de armas largas. (Foto: Reiner Montero para LN/Foto: Reiner Montero para LN)







