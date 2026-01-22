Sucesos

OIJ y Fiscalía decomisan en ‘casa - bodega’ de Limón fusiles de asalto y cargadores prohibidos

Allanamiento se ejecutó este jueves

Por Christian Montero
Tras un allanamiento en una presunta casa-bodega, el OIJ y la Fiscalía de Limón decomisaron armas y cargadores prohibidos.
Tras un allanamiento en una presunta casa-bodega, el OIJ y la Fiscalía de Limón decomisaron armas y cargadores prohibidos. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

