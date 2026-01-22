OIJ y Fiscalía decomisan en ‘casa - bodega’ de Limón fusiles de asalto y cargadores prohibidos

Tras un allanamiento en una presunta casa-bodega, el OIJ y la Fiscalía de Limón decomisaron armas y cargadores prohibidos.

Tras un allanamiento ejecutado la mañana de este jueves por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Limón, se intervino una vivienda que era usada como bodega para almacenar armas destinadas al crimen organizado.

El operativo, ejecutado en la localidad de Pacuare Nuevo, dejó como saldo la detención de un sujeto de apellidos Jacamo Agüero y el decomiso de equipo de guerra, incluyendo fusiles de asalto y munición prohibida.

Las autoridades ingresaron a la propiedad ubicada a las 05:00 a.m., ya que según el expediente N° 26-000005-0063-PE era un “recinto de apoyo logístico” utilizado para el ocultamiento sistemático de poder de fuego.

Tras el registro del inmueble vinculado con Jacamo Agüero fueron incautados de varios fusiles de asalto, miras telescópicas y radios de comunicación.

Entre los hallazgos también figuran varios cargadores “tipo caracol” (tambor). Estos dispositivos de alta capacidad son ilegales ya que permiten disparar ráfagas prolongadas sin necesidad de recargar, aumentando exponencialmente la letalidad del tirador. Junto a estos, se decomisaron también múltiples cargadores regulares y munición variada.

Además del armamento, los agentes hallaron dosis de droga tipo marihuana, lo que vincula al detenido no solo con el acopio de armas, sino con tráfico de drogas en la zona de Caribe.

Movimientos nocturnos

La operación fue el resultado de semanas de vigilancia, el informe judicial revela que el pasado 07 de enero de este año, a eso las 02:16 a.m., agentes judiciales detectaron movimientos inusuales en la propiedad.

Esa noche, “personas no identificadas” fueron observadas ingresando el armamento a la vivienda de Jacamo Agüero. La Fiscalía sostuvo que el inmueble operaba bajo el “total control de su morador”, quien utilizaba la estructura para “evitar la detección del armamento y facilitar su rápida movilización” para cometer delitos en la zona.

Las autoridades consideran que este decomiso evitará futuros hechos de sangre en el Caribe. El expediente judicial señalaba que este armamento estaba “directamente vinculado con la ejecución de múltiples ilícitos cometidos en distintos puntos de la región”, generando una afectación significativa a la seguridad ciudadana.

Jacamo Agüero fue puesto a las órdenes del Ministerio Público y enfrentará cargos por acopio de armas prohibidas, delito sancionado en el artículo 90 de la Ley de Armas y Explosivos, además de cargos adicionales por la posesión de la droga localizada.