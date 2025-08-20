Tony Peña Russell recibe su primera condena: tres años de cárcel por tenencia de armas

Tony Alexander Peña Russell alias la T, supuesto cabecilla de una organización criminal de sicariato, registra su primera condena penal. Este martes fue sentenciado tres años de cárcel por el delito de tenencia Ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad común.

La lectura del por tanto se conoció tras dos semanas de juicio en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón, donde se le juzgo junto a un taxista informal de apellidos Guzmán Ugalde.

Tonny Peña Russell, de 36 años, alias Atlántida es señalado como un líder criminal en Limón quien es uno de los pesos pesados en la delincuencia de Costa Rica. Foto: Tomada de Teletica

Peña Russell también conocido como Negro, siguió el debate mediante videoconferencia debido a que, por su perfil delictivo, las autoridades judiciales consideraron que trasladarlo desde Máxima Seguridad de La Reforma en San Rafael de Alajuela, hasta la sede de los tribunales en Limón, era una operación riesgosa.

Los hechos por los que fueron condenados ambos sujetos ocurrieron el 1.° de junio del 2022 en un lavacar de Envaco, en el cantón central de esa provincia. La tesis de la Fiscalía es que alias la T habría participado en una balacera contra miembros de la organización delictiva conocida como los Hondureños o la H.

Luego de ese tiroteo, el líder criminal huyó del sitio en un vehículo conducido por el otro sentenciado de apellidos Guzmán Ugalde.

En ese auto también iban Carlos Ovidio Masís Duarte, alias Villo, fundador del grupo delictivo conocido como los Tony’s Boys y Harry Francisco Mayers Roberts, alias Harry Loco o Lucifer, ese último asesinado el 20 de enero del 2024 junto a tres hombres más durante una emboscada en Purral de Goicoechea.

Según la acusación, dos oficiales de la Fuerza Pública fueron quienes detuvieron a los imputados, uno de ellos vio cuando alias Villo (quien está en fuga tras una serie de allanamientos que hizo el OIJ la semana anterior), lanzó un arma de fuego a un río cercano al sitio de la detención.

“Teniendo conocimiento de la ilicitud de sus actos y a sabiendas que no podían portar armas de fuego, portaban en el vehículo en el lado posterior izquierdo en el posa pies, un arma de fuego, tipo pistola CZ 75, una pistola marca Smith & Wesson con cargador extendido con 29 municiones calibre 9MM sin percutir y una pistola marca Glock 22, Austria.40, la cual había sido lanzada desde el vehículo en movimiento”, detalló parte de la acusación.

La causa contra contra los hombres se tramitó bajo el expediente 22-001203-0063-PE, el tribunal rechazó la prisión preventiva por considerarla innecesaria debido a que a los ahora sentenciados les otorgaron el beneficio de ejecución de la pena; en el caso de alias la T está recluido a la espera de otro juicio por el caso Critias, en el que se le investiga por tráfico de drogas, homicidios y otros delitos.

La T ya había enfrentado otro juicio por robo agravado, pero fue exonerado por falta de pruebas en su contra. La fecha de ese primer debate no trascendió.