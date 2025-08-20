Sucesos

Tony Peña Russell recibe su primera condena: tres años de cárcel por tenencia de armas

Un taxista informal de Limón quien figuró en la misma causa recibió la misma pena

Por Christian Montero

Tony Alexander Peña Russell alias la T, supuesto cabecilla de una organización criminal de sicariato, registra su primera condena penal. Este martes fue sentenciado tres años de cárcel por el delito de tenencia Ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad común.








Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

