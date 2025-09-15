Sucesos

Costa Rica importó 82 millones de municiones en 8 años: 16 balas por cada habitante

Informe de FUNPADEM revela con base en datos del OIJ, que homicidios dobles aumentaron un 250% en menos de una década

Por Christian Montero
