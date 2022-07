Solo 9 policías revisan 700 cámaras de vigilancia en San José

Sentados frente a 12 pantallas medianas durante 12 horas, seis u ocho policías municipales de San José y uno de la Fuerza Pública revisan diariamente 700 cámaras del Centro de Monitoreo, distribuidas en todo el cantón Central capitalino. Durante la noche, el personal disminuye, con tan solo cuatro o cinco oficiales vigilando los 44,37 kilómetros cuadrados de la ciudad josefina.

Los oficiales trabajan en jornadas de 12 horas, de día por medio. Una visita de La Nación a la sala de vigilancia, comprobó que al mediodía se encontraban siete policías realizando labor de monitoreo, mientras que, horas más tarde, a las 4:00 p. m., el centro solo contaba con cuatro agentes.

Aunque se intenta maximizar los recursos que se destinan para atender la capital, Marcelo Solano, director del cuerpo policial municipal, reconoció estar lejos de la necesidad de la ciudad en materia de videoprotección.

El representante indicó que, desde el 2010, la Municipalidad josefina se propuso tener 1.000 oficiales de seguridad, la meta debía cumplirse en el 2016, pero no se logró. Se volvió a fijar el objetivo al 2020 y tampoco se consiguió. Ahora, la nueva fecha es el 2024.

“Probablemente, no vamos a poder. Yo no veo ahorita, bajo estas condiciones actuales, a la Municipalidad de San José creando 500 o 600 plazas para cumplir con el objetivo institucional. De hecho, en el programa de gobierno del actual alcalde se hablaba de 1.000 policías municipales y tres grandes delegaciones”.

“Sin embargo, a pesar de que hay un gran compromiso, seguimos lejos de la meta. Un estudio de Madrid de hace algunos años decía que, independientemente de lo que haga Fuerza Pública, solo para ver temas municipales la ciudad necesitaba al menos 1.000 policías municipales por turno. Eso fue desde el 2010 y estamos en el 2022 y no superamos los 450 oficiales. La gente va a La California y dice que no ven suficientes policías, pero es que están viendo los que hay”, precisó.

Si bien el plan de alcaldía de Johnny Araya para el periodo 2020-2024 no menciona la cifra de policías con que se pretende dotar al cuerpo municipal, el dato fue confirmado por Solano. Otra de las propuestas que sí se evidencia en el plan es la instalación de 500 nuevas cámaras de vigilancia, para fortalecer las capacidades tecnológicas de la Policía Municipal. Se consultó al Departamento de Prensa del ayuntamiento si ya se adquirieron y se colocaron los dispositivos o si estaban en proceso, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

El grupo de monitoreo policial está conformado en total por 32 personas, entre técnicos que graban videos y los oficiales que revisan las 700 cámaras. Al mediodía había seis policías municipales y uno de Fuerza Pública. (Alonso Tenorio)

Distribución de cámaras Copiado!

500 de los 700 dispositivos en funcionamiento se ubican en los 11 distritos del cantón Central de San José. Estas son estilo domo, colocadas a la altura de los postes y cuentan con un diseño en forma de una cúpula de vidrio, mientras que las 200 restantes, llamadas tótem e instaladas en pantallas digitales led, están únicamente en los distritos centrales: Merced, Catedral, Hospital y Carmen.

Hernán Rojas, supervisor de Vigilancia de la Policía Municipal de San José, explicó que los aparatos electrónicos se distribuyen por distrito, lo que garantiza un mayor orden durante la inspección: “Tenemos un blog de video dentro del sistema para estar cambiando directamente y no pensar en qué número de cámara podría estar una imagen. Inmediatamente, con digitar el nombre del distrito, puedo tener 20 cámaras y es ahí donde se identifica a cuál barrio pertenece cada una”.

Según Rojas, se le da prioridad a zonas conflictivas o consideradas peligrosas como el parque Braulio Carrillo (la Merced), el Mercado de la Coca Cola y barrio La California, entre otras. La revisión se hace, principalmente, en las horas más concurridas y de mayor circulación de personas, como en las mañanas, mientras los transeúntes se trasladan a sus trabajos; al mediodía, cuando salen a almorzar; y a partir de las 4 o 5 de la tarde, al momento de la salida laboral.

“Si el policía está recorriendo la calle y nos avisa, apoyamos inmediatamente con la cámara y vemos el entorno o, por el contrario, si nosotros acá en la revisión anticipamos con los ojos electrónicos, alertamos al policía más cercano. También tenemos la colaboración de la Fuerza Pública, que ahora nos está apoyando”, agregó Rojas.

“Los videos tienen varios propósitos. El primero es prevenir el delito e intimidar al delincuente, generar un sentimiento de que ‘alguien me está vigilando’ y desista de hacerlo; el segundo objetivo es favorecer el desplazamiento policial para socorrer a la víctima y el tercero es evitar la impunidad, obtener el video y documentar la historia. Yo quiero ser optimista y pensar que, aunque la gente no siempre lo vea, hemos evitado muchos delitos”, mencionó Marcelo Solano.

Datos estadísticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportan que el delito que ocurre con mayor frecuencia en San José es el asalto para sustraer el teléfono celular. En lo que va del año, se registran 1.248 hechos delictivos relacionados a asaltos, lo que se traduce en una víctima cada cuatro horas.

Una de las cámaras tótem ubicada en la avenida central, San José. Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de ese cantón, las cámaras se ubican en zonas con buena señal de fibra óptica y que estén dentro del mapa de delitos del OIJ. (Shirley Sandí )

Sitios de alto riesgo Copiado!

Pese a que las autoridades no hablan de puntos específicos, sí aceptan que hay distritos con mayor prevalencia de asaltos y factores que influyen en que estos ocurran. Por ejemplo, las paradas de buses, independientemente de su ubicación, tienen una alta vulnerabilidad para que los usuarios de transporte público sean víctimas de delitos.

También aspectos como el consumo de drogas y alcohol, hacen que las personas sean más vulnerables a ser asaltadas, así como la oscuridad de la ciudad, la soledad y la necesidad de caminar largos trayectos hasta una parada de autobús, entre otros.

“Estos factores hacen de zonas, como La California, que el riesgo de un robo de teléfono sea más alto que en otras zonas aledañas, aunque hay un dato irrefutable: en ese barrio, los lugares donde más denuncias se reciben por robo de teléfono no es en la vía pública, sino dentro de los comercios. Hay ciertos comercios, como bares de aglomeración donde todo está oscuro, que potencian el robo del celular, además de otros motivos, como andar el teléfono en la bolsa trasera del pantalón”, comentó Solano.

Cifra de delitos en San José por distrito Datos al 14 de julio de 2022 FUENTE: Policía Municipal San José. / LA NACIÓN.

La inseguridad se siente no solo en horas de la noche, a menos de dos kilómetros de La California. En el paseo de los Estudiantes, conocido popularmente como barrio chino, los comerciantes y usuarios que frecuentan las calles concuerdan en que la inseguridad en San José no aumentó con las recientes muertes de los jóvenes Manfred Barberena y Marco Calzada; es algo con lo que lidian desde hace tiempo mientras la presencia policial es mínima en el lugar.

“Yo salgo tarde de acá y es muy solo en las noches. Hay grupos de muchachos extraños en cada esquina. Aun así, no he sentido tanta inseguridad porque, gracias a Dios, mi esposo viene a recogerme, pero tal vez si él no viniera, sí sería más inseguro, porque es muy solo en las noches y hay mucho peligro de un asalto”, relató Marjorie, una comerciante de postres y batidos en un negocio del barrio chino.

Jesús Castro, exparamédico, también coincidió en que pocas veces ve oficiales de seguridad pese a la frecuencia con que transita por ese sector: “Paso por aquí todos los días, normalmente en las mañanas y a veces en la tarde. La inseguridad atormenta al país hace mucho tiempo, pero ahora ha aumentado más. Yo sé que la Policía cuenta con recursos limitados para hacer su trabajo. La Policía Municipal tampoco apoya. Aquí, en el barrio chino, en la noche es muy inseguro; después de las cinco de la tarde esto parece tierra de nadie”.

Comerciantes y transeúntes coinciden en que debe fortalecerse la presencia policial en el barrio chino y alrededores. (Jose Cordero)

Otros sectores como los alrededores del parque Braulio Carrillo, más conocido como la Merced, las cercanías del Mercado de la Coca Cola, la terminal de buses 7-10 y el paseo Colón, son ya conocidos por los policías como de alta peligrosidad.

“Los comerciantes de la avenida central hace mucho tiempo vienen encendiendo las alertas por la gran cantidad de víctimas que están siendo asaltadas, algunos restaurantes y casinos reportan que, durante la madrugada, los asaltos están a la orden del día en la avenida central”.

“También los vendedores de la cercanías de la Merced hacia el sur reportan gran cantidad de asaltos. Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios tienen muchas historias, pues, por los horarios médicos, hay gran cantidad de trabajadores de la salud asaltados cuando cae el sol”, resaltó Solano.

Tras la muerte de dos jóvenes en la capital, víctimas de asalto, las autoridades policiales apuraron la marcha para firmar, el pasado 6 de julio, un convenio entre el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y policías municipales del país. Este pretende, entre otras cosas, crear un centro de videoprotección nacional para aprovechar las más de 5.000 cámaras que tienen los centros de monitoreo de distintos cantones en el país.

“Seguridad Pública quiere visualizar todas esas imágenes en un gran centro de videoprotección nacional”, apuntó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Además, el MSP mencionó que se harán “trabajos de inteligencia entre Fuerza Pública y Policía Municipal de San José, para recuperar espacios públicos que se han venido usando para la distribución de drogas, cerca de diferentes zonas comerciales del casco central de la capital”.

