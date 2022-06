Caso Natali Madriz: familia espera saber este año cuándo se juzgará crimen de mujer localizada en bolsa plástica

Familiares de Natali Isabel Madriz Chinchilla esperan llevar a juicio su caso este año. Foto: Cortesía Cristina Hidalgo Madriz

Natali Isabel Madriz Chinchilla, de 38 años, era vendedora ambulante en los alrededores de la Universidad de Costa Rica cuando apareció en una bolsa de basura, atada de pies y manos, en las afueras de un supermercado en San Pedro de Montes de Oca. El horrible crimen ocurrió el 16 de junio del 2019, hace ya tres años y su muerte sigue impune.

Tras algunos meses de avance en la investigación, Angie Arce Acuña, abogada representante de los parientes de la víctima, afirmó a La Nación que esperan que en aproximadamente dos meses se concluyan los informes necesarios para llevar el caso a la etapa preliminar de exploración.

“Tuvimos que comenzar a reconstruir la vida de la víctima desde 0, entrevistar personas y ver dónde vivía, es no darnos por vencidos, porque aquí en Costa Rica hacen autopsia y si no encuentran nada ordenan un sobreseimiento (cierre de la causa por falta de pruebas u otras causas). En cambio la Fiscalía se ha mostrado muy sensibilizada, incluso buscamos votos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que vamos a utilizar para sacar adelante el caso de Nati”.

Arce, también presidenta del Instituto de Victimología de Costa Rica, asegura que en nuestro país no existen los conocimientos ni la capacidad para atender estos hechos, en comparación con naciones como México o Argentina donde, en su criterio, esto se resuelve todos los días.

“Si hemos estado en silencio no es porque no estamos haciendo nada, es porque estamos haciendo muchísimas cosas que al final estamos seguros que van a favorecer el caso, estamos haciendo investigaciones para acreditar que efectivamente esto fue un feminicidio, sin ninguna duda. En Costa Rica no tenemos las herramientas para un caso como este, este va a ser el caso modelo para que a partir de situaciones como esta se comiencen a hacer investigaciones a nivel nacional como en otros países”.

El principal sospechoso del crimen es un hombre de nacionalidad salvadoreña de apellidos Ramírez Campos, quien en apariencia huyó del país luego del suceso, en julio de 2021 y por eso la familia de Natali solicitó colaboración a El Salvador para extraditar al individuo. Actualmente, su paradero es desconocido, por lo que existe una orden de captura girada por la Policía Internacional (Interpol) en su contra, confirmó la Fiscalía.

Además, un joven de 27 años apellidado Bolaños Cruz, también es uno de los sospechosos. Según las autoridades judiciales, el Juzgado del Segundo Circuito Judicial, en San José le impuso seis meses de prisión preventiva, sin embargo, meses después salió de prisión, ahora la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que cumple medidas alternas como mantener un domicilio fijo en Guanacaste, de donde es oriundo, presentarse a firmar cada 15 días a la Fiscalía de Liberia e impedimento de salida del país.

Una joven sostiene un cartel con información sobre el asesinato de Natali Madriz, conocida como "Nathalie", en la marcha del Día Internacional de la Mujer de este 2021. Foto: cortesía

“A Bolaños se le cambiaron las medidas cautelares por la falta de conocimiento al manejar un feminicidio, la autopsia que se le hizo a Natali dice que la causa de muerte es desconocida, en nuestro criterio no va a ser una causa de muerte natural cuando encontramos a una víctima amarrada con las manos para atrás en una bolsa de basura”.

“La prisión preventiva es la medida más drástica para mantener al sospechoso cerca del proceso, pero como faltaba tanta investigación, el juez determinó que iba a seguirlo manteniendo dentro pero con unas medidas menos gravosas”, comentó Arce.

‘Ha sido un proceso bastante lento y doloroso’

Karol Madriz, hermana de la víctima, mencionó a este diario que en su opinión a las autoridades judiciales les hace falta mucha empatía y escucha activa sobre lo que viven víctimas y allegados.

“Comprendo que hay falta de habilidades blandas en esa parte, pero estas personas se limitan a veces solamente a lo que dice la ley, no van más allá, no trascienden, yo no veo que hagan nada revolucionario o de cambio en sus trabajos”.

Para Madriz, debe haber un proceso de sensibilización y empatía con los familiares de las víctimas, donde no se vean como un número de expediente más, sino que haya una mayor atención y apoyo en los servicios de trabajo social y psicología.

“Apenas hace un año nos empezó a atender la oficina de atención a la víctima, por parte del servicio de psicología, ha sido bastante lento y complicado por el tipo de muerte de mi hermana, y al no encontrar respuestas cuesta un poco más avanzar en este proceso tan doloroso”.

“A las personas que están en esta misma situación donde no se ha llegado a la justicia, les digo que busquen de mucha ayuda de las disciplinas de apoyo, hago un llamado a unirnos como familiares que han atravesado procesos dolorosos de pérdida de un ser querido, sin criterio humanista, a crear alianzas para poder incidir en la ley”, precisó.

Este jueves, el grupo ‘Mujeres Alerta Costa Rica’ realizarán una vigilia a las 5:00 p. m. en el tercer aniversario de la muerte de Natali Madriz, en las afueras de los Tribunales de Justicia de San José, la agrupación exige justicia para la víctima y su familia.

Hace un año, su familia y amigas realizaron una manifestación pacífica en las afueras de la Embajada de El Salvador, en San José. Foto: Karol Madriz para LN

El Crimen

El cuerpo de Natali Madriz fue hallado el 16 de junio de 2019 dentro de una bolsa de basura debajo de unas escaleras, en las afueras de un supermercado en San Pedro de Montes de Oca, cerca de la Universidad de Costa Rica (UCR). La mujer estaba desnuda, en posición fetal y tenía sus manos atadas con un cable negro.

Una cámara de seguridad de unos apartamentos ubicados sobre el supermercado, captó los movimientos que realizaron Bolaños Cruz y Ramírez Campos, sospechosos de asesinar a Madriz Chinchilla.

En las imágenes se observa como Natali ingresa con ambos hombres al edificio, pero nunca se le ve salir por su propia cuenta. La mujer, al entrar a los apartamentos, interactúa con ambos hombres, al parecer toma una ducha y luego ingresa a la habitación de Ramírez Campos, donde también estaba Bolaños Cruz.

Poco antes de las 2 a. m. Bolaños Cruz sale del cuarto de su amigo, se dirige al suyo y regresa con lo que en apariencia es un cable negro. Durante la madrugada se dan más movimientos de los hombres, pero Natali no vuelve a salir.

Al caer la noche, cerca de las 9 p. m., ambos varones quedan grabados cuando salen de sus habitaciones cargando dos pesadas bolsas negras.

Al ser las 01:12:40 horas, se observa a Ramírez Campos y Bolaños Cruz ingresar junto a Natali Madriz al recinto.

Al ser las 21:22:09 horas, Ramírez Campos y Bolaños Cruz se observan saliendo con dos bolsas de basura color negro; siendo que Ramírez Campos arrastra con dificultad una de ellas, esta la colocó en las afueras de la habitación y procedió a taparla con una prenda.

En mayo de 2021, este medio informó de que un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaba que unos mensajes de texto incriminan a uno de los sospechosos con el supuesto homicidio, se trata de una conversación que tuvo el imputado de apellidos Bolaños Cruz con su entonces pareja sentimental, el propio día que se halló el cadáver de la fallecida dentro de bolsas de basura.

De acuerdo con los mensajes, incluidos en un informe judicial en poder de La Nación, el sospechoso reveló detalles de la víctima antes de que la Policía los divulgara.

“A las 22 horas 34 minutos (del 19 de junio del 2019), el sospechoso le indicó a (su novia) que ahí escucharon que habían metido una mujer, lo relevante es que a esta hora todavía no se sabía formalmente que la fallecida era una mujer y además nadie había revisado los videos aún para corroborar esta información.

“Además dice que era una mujer con un tatuaje cuando eso solo lo sabía la Policía y era hasta ese momento mera presunción, ya que nunca fue sacada de la bolsa donde se encontraba, por ende, no se podría saber”, dice textualmente el documento judicial.

En la conversación, el sujeto también se mostró preocupado porque sospecharan de él.

El caso se tramita bajo el número de expediente 19-017868-0042-PE.

