Sucesos

Costa Rica recibe nuevo grupo de deportados desde Estados Unidos con ciudadanos de Nepal y Mauritania

En este sexto vuelo, ingresaron al país 25 personas de ocho nacionalidades

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Por Sebastián Sánchez
En este sexto vuelo viajaban 25 personas.
En este sexto vuelo viajaban 25 personas. (Migración/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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