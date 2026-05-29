Costa Rica recibe nuevo grupo de deportados desde Estados Unidos con ciudadanos de Nepal y Mauritania

Costa Rica recibió, la tarde de este jueves, un sexto grupo de deportados por Estados Unidos, integrado por 25 personas.

Los migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

Nacionalidades

En este sexto vuelo, ingresaron personas de ocho nacionalidades. Ellos son originarios de:

Colombia: nueve personas

nueve personas Brasil: ocho personas

ocho personas China y Senegal: dos personas cada país

dos personas cada país Albania, Argentina, Mauritania y Nepal: una persona proveniente de cada una de estas naciones.

Se trató de siete mujeres y 18 hombres.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otros 25 deportados, mientras que el 17 de abril fueron 30 personas, entre ellas, ocho costarricenses. El 24 de ese mes, Estados Unidos envió a 28 migrantes, incluidos tres ticos; el 12 de mayo, 12. El quinto vuelo, el 21 de mayo, trajo al país a 15 personas.

Según Migración, a la fecha 25 personas han abandonado el país.

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el entonces presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

En marzo pasado, el entonces presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial/La Nación)

Se trata de un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.

Según las autoridades, una vez concluido el control migratorio, las personas son trasladadas a un hotel, donde la Organización Internacional para las Migraciones las recibe y les explica el procedimiento para aplicar al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), que facilita su regreso al país de origen. Asimismo, se mantienen abiertas las opciones para permanecer en el país en caso de que puedan optar por una condición de estancia legal.