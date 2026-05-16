Costa Rica recibe nuevo grupo de deportados de Estados Unidos con personas de 5 nacionalidades

Costa Rica recibió, la tarde de este viernes, un cuarto grupo de 12 personas deportadas por Estados Unidos.

Esos migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

Nacionalidades

En este segundo vuelo, hay personas de cinco nacionalidades distintas:

China: seis personas

seis personas Bolivia: dos personas

dos personas Madagascar: dos personas

dos personas Chile: una persona

una persona Francia: una persona

Migración confirmó que recibe tres mujeres y nueve hombres, “sin ninguna situación especial”.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otras 25 personas provenientes de ese mismo país. El 17 de abril, llegaron otros 30 personas, entre ellos, ocho costarricenses. El 24 de ese mes, Estados Unidos envió a otras 28 personas, incluidos tres costarricenses.

Costa Rica recibe al cuarto grupo de personas deportadas por Estados Unidos

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Se trata de un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.

En marzo pasado, el entonces presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial/La Nación)

Según las autoridades, una vez concluido el control migratorio, las personas son trasladadas a un hotel, donde la Organización Internacional para las Migraciones las recibe y les explica el procedimiento para aplicar al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), que facilita su regreso al país de origen. Asimismo, se mantienen abiertas las opciones para permanecer en el país en caso de que puedan optar por una condición de estancia legal.