Sucesos

Costa Rica recibe nuevo grupo de deportados de Estados Unidos con personas de 5 nacionalidades

Envío forma parte del acuerdo que el expresidente Rodrigo Chaves firmó con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas

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Por Sebastián Sánchez
Migrantes deportados Estados Unidos
Costa Rica ha recibido cuatro grupos de migrantes, incluidos costarricenses, deportados por EE. UU. (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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