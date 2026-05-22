Estados Unidos envía quinto grupo de migrantes a Costa Rica: estas son las nacionalidades

Costa Rica recibió 15 nuevos migrantes deportados por Estados Unidos. La imagen corresponde a un grupo anterior.

Costa Rica recibió, la tarde de este jueves, un quinto grupo de deportados por Estados Unidos, integrado por 15 personas.

Los migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

Nacionalidades

En este quinto vuelo, hay personas de seis nacionalidades distintas. Ellos son originarios de:

Colombia: seis personas

seis personas Brasil : dos personas

: dos personas China : tres personas

: tres personas Uzbekistán : dos personas

: dos personas Kirguistán y Senegal: una persona de cada país

Se trató de tres mujeres y 12 hombres.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otros 25 deportados, mientras que el 17 de abril fueron 30 personas, entre ellas, ocho costarricenses. El 24 de ese mes, Estados Unidos envió a otros 28 migrantes, incluidos tres ticos, y el 12 de mayo, 12.

En marzo pasado, el entonces presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial/La Nación)

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el entonces presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Se trata de un acuerdo bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.

Según las autoridades, una vez concluido el control migratorio, las personas son trasladadas a un hotel, donde la Organización Internacional para las Migraciones las recibe y les explica el procedimiento para aplicar al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), que facilita su regreso al país de origen. Asimismo, se mantienen abiertas las opciones para permanecer en el país en caso de que puedan optar por una condición de estancia legal.