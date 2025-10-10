Celso Gamboa dice que está aprendiendo a hacer recursos de revisión con ‘Ojos Bellos’

Celso Gamboa también se quejó de las condiciones en las que se encuentra en La Reforma.

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez afirmó durante el juicio que concluyó este viernes en los Tribunales de Justicia de San José, por un supuesto delito de uso de documento falso, que está “aprendiendo a hacer recursos de revisión con Ojos Bellos”.

Gamboa, al reclamar por las condiciones en que está recluido, en Máxima Seguridad de La Reforma, contó lo que hace con otros privados de libertad.

“Yo he aprovechado mi tiempo estoy aprendiendo árabe con Siad AKL y estoy aprendiendo a hacer recursos de revisión con el famoso Ojos Bellos, que tiene talento, he tratado de hacer cosas proactivas dentro del centro penitenciario”.

En el juicio también figura como imputado el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, por el presunto delito de falsedad ideológica.

Según la tesis del Ministerio Público, Gamboa habría gestionado una constancia para justificar su ausencia en una apelación de medidas cautelares realizada el 3 de octubre de 2019 en los Tribunales de Cartago, alegando que se encontraba en la PCF, ubicada en el Edificio Mira, en Zapote.

En apariencia, Malespín habría firmado la justificación, en la cual indicó que Gamboa estuvo en su despacho revisando un expediente judicial y que, cuando intentó salir para asistir a la audiencia, su vehículo estaba bloqueado por dos automóviles mal estacionados y eso le impidió movilizarse.

Sin embargo, el Tribunal absolvió esta tarde tanto a Gamboa como a Malespín.

Condiciones en La Reforma

El exmagistrado también tuvo palabras para quejarse de las condiciones en las que se encuentra recluido en La Reforma: “Qué cosa tan mala hice para estar en una celda de castigo”, expresó al reclamar que su papá debe pernoctar afuera de La Reforma para garantizar un campo a sus abogados.

Al finalizar, Gamboa también dijo que el gobierno ha venido aplicando la regresividad en materia de derechos humanos para los que están privados de libertad.

“El 22 de junio del año 2025 me encontraba en playa Jacó viendo el atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio de ese mismo año estaba durmiendo en Máxima Seguridad de La Reforma. Es una cosa de locos, la vida en un parpadeo, a usted le puede cambiar de una manera tan significativa”.

Agregó: “Tengo más de 4 meses de no ver a mis dos hijos menores, la semana pasada vino uno y yo estaba viendo para allá (hacia el público), ni siquiera estaba viendo a ustedes (el tribunal) y lo digo con todo respeto, estaba viendo a mi hijo, que tenía casi 120 días de no verlo", dijo Gamboa.