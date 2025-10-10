Sucesos

Celso Gamboa dice que está aprendiendo a hacer recursos de revisión con ‘Ojos Bellos’

Así se expresó el magistrado durante el juicio que se sigue en su contra por supuesto uso de documento falso

Por Sebastián Sánchez y Christian Montero
El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez afirmó durante el juicio que se lleva a cabo esta tarde en los Tribunales de Justicia de San José por un supuesto delito de uso de documento falso que está “aprendiendo a hacer recursos de revisión con Ojos Bellos”.
Celso Gamboa también se quejó de las condiciones en las que se encuentra en La Reforma. (Mayela López)







