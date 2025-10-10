Ministerio Público pide prisión para Celso Gamboa y exdirector de la Policía Fiscal

La fiscala Edith Morera solicitó al tribunal condenas de cárcel para el exmagistrado Celso Gamboa y el exdirector de la Policía Fiscal, Irving Malespín.

El Ministerio Público solicitó, la mañana de este viernes, condenas de prisión para el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exdirector de la Policía Fiscal, Irving Malespín, en el juicio que se les sigue por el presunto delito de falsedad ideológica.

Durante la etapa de conclusiones del debate, la fiscala Edith Morera solicitó un año de prisión para Gamboa, por el presunto uso de documento falso, y dos años de cárcel para Malespín, por el presunto delito de falsedad ideológica.

Según la tesis del Ministerio Público, Gamboa habría gestionado una constancia para justificar su ausencia en una apelación de medidas cautelares realizada el 3 de octubre de 2019 en los Tribunales de Cartago, alegando que se encontraba en la PCF, ubicada en el Edificio Mira, en Zapote.

LEA MÁS: Fiscalía colocó mal las fechas en acusación contra Celso Gamboa por presunto uso de documento falso

En apariencia, Malespín habría firmado la justificación, en la cual indicó que Gamboa estuvo en su despacho revisando un expediente judicial y que, cuando intentó salir para asistir a la audiencia, su vehículo estaba bloqueado por dos automóviles mal estacionados, lo que le impidió movilizarse.

El Ministerio Público sostiene que el documento firmado por Malespín no reflejaba la realidad y permitió al exmagistrado ausentarse de la cita pese a no encontrarse en dichas oficinas.

La audiencia se retomará a la 1:15 p. m. para escuchar las conclusiones del abogado defensor Randall Céspedes y conocer la sentencia por parte del tribunal.