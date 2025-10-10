Sucesos

Absueltos Celso Gamboa e Irving Malespín en causa por uso de documento falso

Juicio contra Celso Gamboa e Irving Malespín por uso de documento falso concluyó este viernes

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Yeryis Salas
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Celso Gamboa quedó absuelto junto al exdirector de la PCF.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboauso de documento falsoIrvin Malespín
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.