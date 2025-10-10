Absueltos Celso Gamboa e Irving Malespín en causa por uso de documento falso

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín fueron absueltos por duda en el juicio que se les seguía por uso de documento falso y falsedad ideológica, respectivamente.

La sentencia fue leída la tarde de este viernes por el juez Adán Carmona, en el Tribunal Penal de San José, quien indicó que la lectura integral será el 17 de octubre, a las 4 p. m.

El Tribunal justificó su fallo al alegar que hubo problemas de tipicidad, problemas de imputación, pues no hubo una acreditación idónea de los hechos, también encontró dudas en el contenido de la constancia emitida por Malespín y que hubo violaciones al debido proceso, al recibir manifestaciones de Gamboa sin advertirle su derecho de abstinencia. “Fue una investigación bastante frágil, o ligera”, argumentó el juez Carmona.

Otra duda que explicaron los juzgadores se relaciona con que la Fiscalía ofreció como prueba una foto de la constancia, una bitácora de firmas de entradas y salidas; así videos del edificio donde se ubicaba la PCF, pero la defensa acreditó que había otras entradas, circunstancias que no fueron verificadas.

Según la acusación, Irving Malespín brindó una justificación falsa, pero la Fiscalía no comprobó los hechos acusados.

En cuanto a la violación al debido proceso en el derecho de no autoincriminación, el juez razonó que “el Estado debió advertir eso, el fiscal sabía que era sospechoso de cometer un hecho delictivo y lo sabía desde el 11 de octubre del 2019, que desde la perspectiva de la Fiscalía sabía que era falso y debió decirle que tenía el derecho de abstención y si no lo hizo el fiscal, debió hacerlo el Tribunal y eso se convierte en prueba espuria, prueba ilícita conforme a la teoría del fruto del árbol envenenado”.

“Este proceso debe de aceptar que hubo falencias de investigación que para los intereses de la Fiscalía no realizó, fue una investigación lineal y conformista, no hubo secuestro de la computadora de Irving, un rastreo de los teléfonos para el momento en que estaba en el edificio Mira, una revisión del sello de la constancia y nada de eso existe, fueron cuestiones básicas que debieron hacer”, agregó el juez.

En este debate, la Fiscalía había pedido penas de prisión contra los acusados.

El Ministerio Público pidió contra Gamboa un año de prisión y dos años de cárcel contra Malespín, por hechos que habrían ocurrido el 3 de octubre de 2019.

El fiscal acusó a Gamboa de haber gestionado una constancia para justificar su ausencia a un apelación de medidas cautelares realizada ese día en los Tribunales de Cartago, alegando que se encontraba en la PFC, ubicada en el Edificio Mira, en Zapote.

Presuntamente, Malespín habría firmado la justificación en la que indicó que Gamboa estuvo en su despacho revisando un expediente judicial y que cuando intentó salir para irse a la audiencia en Cartago, su vehículo estaba bloqueado por dos autos mal estacionados, lo que le impidió movilizarse.

Randall Céspedes, abogado defensor de los acusados, argumentó que la acusación es incorrecta e incumple con los requisitos de ser precisa y circunstanciada del hecho punible.

Según Céspedes, la pieza acusatoria señala que Malespín “confeccionó una constancia que contenía hechos falsos, porque Celso había permanecido en la oficina de la PFC revisando un expediente, provocando un perjuicio a la justicia por no haberse celebrado una audiencia judicial, pero no se logró explicar por qué ese hecho es falso” dijo.

El defensor, quien expuso sus argumentos durante más de dos horas, solicitó que sus representados sean absueltos.

Declaraciones de Celso Gamboa

Al finalizar, Gamboa tomó la palabra para decir que el gobierno ha venido aplicando la regresividad en materia de derechos humanos para los que están privados de libertad.

“El 22 de junio del año 2025 me encontraba en playa Jacó viendo el atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio de ese mismo año estaba durmiendo en Máxima Seguridad de La Reforma. Es una cosa de locos, la vida en un parpadeo, a usted le puede cambiar de una manera tan significativa”.

Gamboa, al reclamar por las condiciones en que está recluido contó lo que hace con otros privados de libertad.

“Yo he aprovechado mi tiempo estoy aprendiendo árabe con Siad AKL y estoy aprendiendo a hacer recursos de revisión con el famoso Ojos Bellos que tiene talento, he tratado de hacer cosas proactivas dentro del centro penitenciario”.

“Qué cosa tan mala hice para estar en un celda de seguridad”, expresó al reclamar que su papá debe pernoctar afuera de La Reforma para garantizar un campo a sus abogados.

“Tengo más de 4 meses de no ver a mis dos hijos menores, la semana pasada vino uno y yo estaba viendo para allá (hacia el público), ni siquiera estaba viendo a ustedes (el tribunal) y lo digo con todo respeto, estaba viendo a mi hijo, que tenía casi 120 días de no verlo, Gamboa.

El exmagistrado dijo ser inocente y pidió ser absuelto. Al finalizar la exposición del litigante, el Tribunal de Juicio fijó para las 3:55 p. m. la lectura de la sentencia por este caso.