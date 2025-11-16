Revista Dominical

Regidor Brandon Guadamuz: ‘San José se ha convertido en una ciudad fantasma’

Regidor de San José habló sobre su proyecto para que la municipalidad compre y alquile apartamentos, criticó las “excusas” del alcalde Diego Miranda, y pidió acciones del Minae respecto al Simón Bolívar

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Cientos de miles de personas transitan San José todos los días, pero apenas una pequeña fracción vive en la capital. Según el regidor capitalino Brandon Guadamuz (del partido Frente Amplio) esto podría cambiar en el futuro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Brandon GuadamuzMunicipalidad de San JoséLa entrevista del domingoRevista DominicalSan José
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.