Regidores plantean que la Municipalidad de San José compre edificios subutilizados para alquilarlos como viviendas

Reglamento permitiría a Municipalidad alquilar viviendas a personas mediante figura de usufructo

Por Cristian Mora y Sebastián Sánchez
El Concejo Municipal de San José aprobó un reglamento de vivienda con la intención de que el ayuntamiento compre edificios subutilizados en la ciudad, que representan el 35% de los inmuebles del cantón, y los habilite como apartamentos para alquilarlos.
Un reglamento permitiría a la Municipalidad de San José comprar edificios para alquilar viviendas. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







