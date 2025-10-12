Municipalidad de San José construirá nuevo albergue para 300 personas en situación de calle; esta será la ubicación

En el cantón de San José hay entre 3.000 y 5.000 personas en situación de calle, según el regidor Brandon Guadamuz.

El Concejo Municipal de San José aprobó la construcción de un nuevo centro dormitorio municipal con capacidad para 300 personas en situación de calle.

El inmueble se ubicará en el distrito La Merced, una de las zonas con mayor concentración de esta población en la capital.

El proyecto surge como respuesta ante a la crisis por el aumento de esta población en el cantón josefino. Así lo explicó a La Nación el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, quien presentó la iniciativa junto con la regidora de Liberación Nacional, Iztarú Alfaro, y la vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós.

En el cantón de San José hay entre 3.000 y 5.000 personas en situación de calle. Uno de los objetivos principales es brindar un servicio especializado a la población adulta mayor, la cual representa un 17% del total de los usuarios que utilizan el actual dormitorio municipal.

“Estas personas necesitan condiciones diferenciadas. Por ejemplo, no pueden dormir en los camarotes de la parte de arriba, tienen que dormir en los de abajo. Tienen que tener accesos y (cumplir con) la Ley 7600″, explicó Guadamuz en la sesión del Concejo.

Además, comentó que, el centro ofrecerá servicios de duchas y baños abiertos durante el día a los habitantes de calle, como un primer paso para ayudarlos a salir de esa situación.

Actualmente, la Municipalidad de San José administra un centro dormitorio con capacidad para 100 personas. El nuevo proyecto permitirá triplicar la atención, al ofrecer espacio para 300 personas, es decir, 200 más que el actual.

Inversión

La inversión del proyecto es de ¢1.100 millones, de los cuales ¢500 millones se utilizarán este año para la adquisición de un edificio de tres pisos y ¢600 millones para su remodelación en 2026.

Se prevé que en este dormitorio municipal labore diverso personal que asista a las personas en condición de calle, entre ellos: psicólogos, trabajadores sociales y personal de limpieza, lavandería y cocineros.

La apertura oficial se proyecta para el segundo semestre de 2026 y la administración estaría a cargo de una organización no gubernamental (ONG), bajo la supervisión de la Municipalidad, según indicó el regidor.

El pasado 30 de setiembre el Concejo aprobó unánimemente la moción, demostrando una voluntad política generalizada para avanzar en esta solución, señaló Guadamuz.

Atención en tres vías

De acuerdo a Guadamuz, los ciudadanos josefinos reclaman a los políticos soluciones en este tema. “Esta es una señal que en esta corporación municipal estamos buscando soluciones”, afirmó el frenteamplista.

El regidor explicó que la atención a personas de calle va en tres vías. Primero son soluciones asistencialistas que le resuelven la necesidad en el momento: la dormida, la comida, el baño y la ducha. Lo cual, es el enfoque del nuevo centro dormitorio.

La segunda etapa es que quienes ingresan al centro tengan la intención de “salir adelante con su vida, entonces pasan por una etapa de rehabilitación y de desintoxicación de drogas”, dijo.

Finalmente, la tercera fase, “en la que una vez que han pasado por esa rehabilitación quieren incorporarse socio-laboralmente”.

“Si bien esta propuesta es de la primera etapa y entendemos que no va a resolver, ni sacar del todo a la persona de la situación de calle, sí que es muy importante para darle una vida digna a estas personas que hoy no tiene sus derechos humanos cumplidos”, manifestó Guadamuz.