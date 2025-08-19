Simón Bolívar da primeros pasos para convertirse en el primer Parque Natural Urbano

La propuesta del jardín botánico para el Simón Bolívar fue desarrollada por la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA), mediante el financiamiento del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y el MINAE por medio del Área de Conservación Central (ACC).

El antiguo zoológico Simón Bolívar ya comenzó su ruta para transformarse en el primer Parque Natural Urbano (PANU) de la Gran Área Metropolitana (GAM), que combinará jardines botánicos y una propuesta cultural y patrimonial.

Este lunes se presentaron los diseños, el plan maestro y el Plan General de Manejo para la nueva infraestructura en el centro de San José.

La consigna es “resignificar lo heredado”, porque tiene como objetivo aprovechar las huellas constructivas previas y adaptar los espacios con una propuesta fresca y moderna, pero respetuosa del legado histórico del sitio.

La propuesta fue desarrollada por la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (Asana), gracias al financiamiento del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por medio del Área de Conservación Central (ACC).

Un parque natural y cultural

Esta es una ilustración de como se vería el parque Simón Bolívar cuando se convierta en jardín botánico. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

De acuerdo con un comunicado de prensa, el trabajo se enfoca en tres estrategias para la restauración y protección del paisaje natural, del patrimonio arquitectónico y cultural y de los espacios para la integración y el bienestar de las personas.

El PANU Simón Bolívar tendrá una extensión de 2,63 hectáreas y en él confluirán aspectos de naturaleza, de cultura y de historia.

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, destacó que una de las colecciones naturales del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) se trasladará para disfrute y aprendizaje de las personas.

Además, las antiguas jaulas para animales se transformarán en espacios recreativos y para exhibiciones de arte.

También se buscarán actividades para la reactivación económica local.

Además, Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, indicó que el gobierno local contribuirá con la reconstrucción y restauración determinados espacios.

¿Para cuándo estará el PANU Simón Bolívar?

El parque natural urbano Simón Bolívar tiene una extensión de 2.63 hectáreas, está ubicado en el distrito del Carmen y forma parte del Corredor Biológico Interurbano Río Torres. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

El plan es a largo plazo. En un corto plazo (de uno a tres años) se espera completar las fases de diagnóstico y planificación, y la implementación de acciones esenciales para la apertura al público.

A mediano plazo (de tres a cinco años) se deberán completar las acciones de mantenimiento y recuperación de la infraestructura existente.

Finalmente, a largo plazo (de cinco a diez años) se completará el desarrollo de nueva infraestructura para ampliar la oferta de servicios y oportunidades para la recreación, educación, esparcimiento y salud mental.