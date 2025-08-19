Así lucirá el nuevo Simón Bolívar: descubra todo lo que ofrecerá, vea fotos y video

El proyecto transformará 2,63 hectáreas del antiguo zoológico en un parque natural con enfoque cultural y ambiental.

El antiguo zoológico Simón Bolívar, ubicado en el distrito El Carmen, pasará a convertirse en el primer Parque Natural Urbano (PNU) de la Gran Área Metropolitana.

Esta transformación forma parte de una estrategia interinstitucional que lideran el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Municipalidad de San José.

La presentación oficial del proyecto se realizó este lunes 18 de agosto en el Museo Nacional, en el marco del Mes de los Parques Nacionales.

La iniciativa busca resignificar el espacio al aprovechar las estructuras existentes y adaptarlas con una visión moderna, sin perder el valor histórico del sitio.

Parque Natural Urbano (PNU)

El proyecto se desarrolló con financiamiento del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y del Minae, a través del Área de Conservación Central (ACC).

Esta inversión, que se estima en $8 millones, forma parte del Programa de Impacto de Ciudades Sostenibles del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 7), y cuenta con la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para Estudios Tropicales (OET).

"Resignificar lo heredado" es la frase que inspiró la propuesta de la nueva infraestructura para el Simón Bolívar. La propuesta se enfoca en aprovechar las huellas constructivas previas y adaptar los espacios (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

Nuevo enfoque urbano y patrimonial

El parque abarcará 2,63 hectáreas y se integrará al Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Este espacio, abierto desde 1921, ha evolucionado con el tiempo y ahora busca consolidarse como un entorno de aprendizaje, recreación y encuentro ciudadano.

El Plan General de Manejo, que regirá la administración del parque por los próximos diez años, propone tres ejes estratégicos:

Conservación, restauración e investigación del paisaje natural. Protección del patrimonio arquitectónico y cultural. Adecuación de espacios para la integración, recreación y salud de las personas.

Como parte de los cambios, las antiguas jaulas serán convertidas en áreas recreativas y de exposición artística. Además, una colección natural del Museo Nacional de Costa Rica será trasladada al parque.

El plan contempla una ejecución a corto, mediano y largo plazo:

En 1 a 3 años: diagnóstico, planificación y acciones clave para la apertura.

En 3 a 5 años: mantenimiento y recuperación de infraestructura existente.

En 5 a 10 años: construcción de nueva infraestructura y ampliación de servicios.

Esta es una ilustración de como se vería el parque Simón Bolívar cuando se convierta en jardín botánico. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

El objetivo es que el Simón Bolívar se convierta en el primer Parque Natural Urbano de la Gran Área Metropolitana, que comprende un circuito cultural y patrimonial único. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

El parque natural urbano Simón Bolívar tiene una extensión de 2.63 hectáreas, está ubicado en el distrito del Carmen y forma parte del Corredor Biológico Interurbano Río Torres. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

La inversión total en el Simón Bolívar, incluyendo la operación y la inversión en la nueva infraestructura se estima en $8 millones. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

La propuesta del jardín botánico para el Simón Bolívar fue desarrollada por la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA), mediante el financiamiento del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y el MINAE por medio del Área de Conservación Central (ACC). (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

