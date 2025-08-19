El País

Así lucirá el nuevo Simón Bolívar: descubra todo lo que ofrecerá, vea fotos y video

El antiguo zoológico se convertirá en el primer Parque Natural Urbano de la Gran Área Metropolitana con una inversión de $8 millones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El proyecto transformará 2,63 hectáreas del antiguo zoológico en un parque natural con enfoque cultural y ambiental.
El proyecto transformará 2,63 hectáreas del antiguo zoológico en un parque natural con enfoque cultural y ambiental. (Cortesía /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCParque Simón BolívarSan José
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.