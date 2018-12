Afición, prensa, especialistas y ellas mismas quedaron sorprendidas por no alcanzar la meta que desde principio de año se habían propuesto: clasificar al Mundial de Francia 2019. En los planes de las muchachas, subir al podio en Barranquilla no era prioridad, sino usar ese torneo como preparación para el premundial. Al final, hubo plata bien ganada en Colombia pero no un mundial mayor, lo que implica, entre otras consecuencias, que el deseo de la escuadra de ver a su estrella Shirley Cruz retirarse de la Sele en la máxima cita planetaria ya no será posible.