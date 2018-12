Costa Rica se despidió de Rusia en la fase de grupos, ocupando la casilla 29 entre las 32 delegaciones participantes. Esta vez, La Sele no fue la sorpresa. Fue lo que el todo el planeta fútbol esperaba, todo excepto esos aficionados con el ego del tamaño de plaza Cibeles, esos que aún le reclaman a Óscar Ramírez por no convocar a Jonathan McDonald, por alinear a Johan Venegas y no a Joel Campbell, por no jugar como el Barcelona, pero sobre todo le reclaman por la Rusia que no tuvieron.