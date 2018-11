No podría responsabilizar al campamento porque hace cuatro años cuando fuimos al Premundial estuvimos en Denver 10 días y antes del Mundial en México 10 días y fueron dos torneos exitosos. Si se responsabiliza al campamento no sería tan relevante, quizá habla de la inyección de recursos en tema de fogueos podría variar un poco. Pero si nosotros tuviéramos la respuesta sería sencillo para resolverlo. Hay muchos factores, jugadoras en distintos momentos, algunas venían de lesiones, no logramos en algunas de las prácticas concretar cosas que queríamos, nos varió un poco la logística. Está claro que en los últimos cuatro años hemos recibido mucho más apoyo, las condiciones de las muchachas son muy buenas. Todas las instalaciones del Proyecto Gol están a disposición, no solo de la Selección Mayor, de las femeninas desde la Sub-13 hasta la Mayor. No podría responsabilizar de que Panamá no recibe y Panamá sí, y por eso ella están. Eso es un tema administrativo y de números. Panamá logró clasificar y le ganó a México, equipo que ha asistido a casi todos los mundiales, acaba de hacer liga, ha inyectado una cantidad impresionante de recursos y en un partido se le fue, no le salió absolutamente nada, igual que nosotros. Tuvimos muchas opciones de gol ante Jamaica y no se lograron concretar, nos quitan un gol, no sé que hubiera pasado, pudimos haber perdido, pero creo que va por un tema más deportivo como tal, Panamá está jugando repechaje, pero va perdiendo 4-0, no está en el Mundial hasta ahora. Pienso que esto es análisis nuestro, los recursos y condiciones mejoraron, seguimos haciendo análisis, se trabajó seriamente, pero puede ser mejor, hubo cosas que no se hicieron de la mejor forma, pero no por eso las selecciones femeninas van a dejar de trabajar, más bien nos da más fuerza para seguir adelante.