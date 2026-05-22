Maritza Hernández, presidenta de Uccaep, habla sobre el retiro de visas a empresarios directivos de ‘La Nación’: ‘Genera incertidumbre’

El pasado 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación confirmó que Estados Unidos le revocó la visa de turista a cinco de sus miembros sin ninguna explicación previa ni posterior. Se trata de empresarios con una larga carrera, reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), esta revocación de visas es un hecho que no tiene precedentes en la historia del periodismo independiente en América. Por ello, Revista Dominical le consultó a la presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Maritza Hernández, qué sentimiento les genera esa situación.

Esta conversación forma parte de una entrevista más amplia de Hernández con RD que se publicará este domingo 24 de mayo. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo, visite nacion.com.

— Ustedes son representantes de las empresas privadas del país. ¿Qué opinión les genera el retiro de visas que ha ocurrido recientemente, no solo a políticos, sino a empresarios connotados?

— Sí, bueno, primero, nosotros no intervenimos en la soberanía de los países. Un sentimiento concreto, por ejemplo, sobre don Luis Javier Castro Lachner, que lo conocemos, que tiene negocios, ha sido un defensor del manejo de negocios con Estados Unidos. Ha sido un promotor de inversiones bilaterales. Ahí, por supuesto que la sensación es de pregunta. O sea, ¿qué pasó aquí? Porque nosotros no conocemos los detalles y no hemos tenido una retroalimentación como para saber cuál fue la causa.

“No nos gusta que pase porque siempre con Estados Unidos hemos tenido una excelente relación comercial, ha sido nuestro principal socio; los números lo dicen. Entonces es eso: es una sensación de pregunta, ¿qué pasó?

“Hay que enfrentar esas situaciones, pero sí creo que como sector deberíamos por lo menos de tener claro qué fue lo que sucedió. Ahí vamos a establecer alguna comunicación cuando ellos consideren que nosotros tenemos que enterarnos de qué pasó“.

La presidenta de Uccaep, Maritza Hernández, considera que el sector empresarial debería conocer los motivos del retiro de visas a directivos de La Nación. (JOHN DURAN/John Durán)

— Doña Laura Chinchilla calificó a los miembros de la Junta Directiva de La Nación como personas honorables, ¿a usted le genera inseguridad o incertidumbre ver que se revoque la visa a empresarios así de reconocidos y sin cuestionamientos?

— Sí, es un sentimiento de incertidumbre, de ¿qué pasó aquí? Porque la retiran y no dicen por qué fue.

“Es como cuando uno va a un lugar y no te dejan entrar, entonces te dicen que el código de vestimenta era formal y uno llegó en tenis. Esa es la sensación. Más que de curiosidad, es de que debería haber un convenio de que si te quitan la visa te expliquen por qué fue”.

— La Nación S. A. es un grupo empresarial, porque no se trata solo de un periódico, sino de un conglomerado. Son empresarios, igual que los representados por Uccaep. ¿Qué mensaje consideran que envía ese retiro de visas?

— Bueno, para el sector empresarial primero es que uno debe concentrarse en lo que uno está haciendo. En el caso de Uccaep nuestro trabajo es el clima de negocios, generación de empleo...

“El retiro de las visas es un tema de incertidumbre, no puedo opinar concretamente porque desconozco las causas. Conozco a don Luis Javier, sé que es una persona que comparte la ideología del sistema de negocios de Estados Unidos, no estamos hablando de una persona afín a Cuba o Rusia. Entonces, sí, hay incertidumbre.

“El mensaje para todos los demás es ‘concentrémonos en lo que nos toca’. Los países se manejan de acuerdo a sus ideologías, sus cuestiones políticas. Desconozco el caso de don Luis Javier, pero como persona y como empresario es excelente, tengo el mejor concepto de él.

“Nos debe llamar a la reflexión de fortalecer más este país, fortalecer más esa autonomía para no ser tan dependientes; no solo en temas de energías, sino en temas productivos, cuestionarnos el modelo de desarrollo que este país necesita, cuáles son nuestras fortalezas como país.

“Mientras tengamos dependencias tan grandes de cualquier país, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, vamos a estar sujetos a temas políticos”.

Hasta hoy no se han conocido los motivos de Estados Unidos para retirar visas a empresarios costarricenses miembros de la Junta Directiva de La Nación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Durante el gobierno anterior vimos a diputados reclamar que el sector empresarial se mantenía callado. ¿Cómo responden a eso?

— Nosotros no somos un partido político ni un noticiero, no tenemos que estar reaccionando a todo. Uccaep mantuvo posiciones fuertes donde tenía que tenerlas. Por ejemplo, el hospital de Cartago.

“Uccaep no debe estar en contra ni a favor de gobiernos porque no somos un partido político. Uccaep está en contra o a favor de temas de los gobiernos. El sector empresarial cree en la armonización eléctrica, cree en las jornadas 4-3, también tuvimos discusiones sobre la lista gris y la renta global.

“Se ha dado un tema de que uno tiene que estar a favor o en contra de personas. Y no. Hoy tenemos un gobierno de la República, no de doña Laura Fernández, y a este gobierno de la República le tiene que ir bien para que nosotros estemos bien como país.

“No estamos de acuerdo en que hemos guardado silencio. Hemos alzado la voz, es muy fácil discutir en chats, pero cuando estamos frente a frente, Uccaep le ha demostrado al país valentía lógica y técnica. A Uccaep no la manda ningún partido político, Uccaep sigue las directrices del Consejo Directivo de las Cámaras afiliadas”.