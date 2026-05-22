Revista Dominical

Maritza Hernández, presidenta de Uccaep, habla sobre el retiro de visas a empresarios directivos de ‘La Nación’: ‘Genera incertidumbre’

Presidenta de Uccaep, Maritza Hernández, afirmó que el sector empresarial merece saber los motivos por los cuales Estados Unidos retiró visas a personas reconocidas y sin cuestionamientos

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Por Roger Bolaños Vargas

El pasado 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación confirmó que Estados Unidos le revocó la visa de turista a cinco de sus miembros sin ninguna explicación previa ni posterior. Se trata de empresarios con una larga carrera, reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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