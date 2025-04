Esto piensa Álvaro Ramos sobre venta del BCR, gravar aguinaldo, aumentar edad de pensión y el hospital de Cartago

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, fue cuestionado por sus contrincantes durante el último debate realizado por Teletica previo a la convención interna verdiblanca, realizada el 6 de abril, que a la postre fue ganada por Ramos con el 78% de los votos.

El diputado Gilberth Jiménez y el precandidato Marvin Taylor le cuestionaron su indecisión y vacilación sobre temas trascendentales, como pensiones y la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Por ese motivo, en entrevista con Revista Dominical, se le consultó al aspirante presidencial su posición sobre estos y otros temas trascendentales, como la aplicación de un impuesto al aguinaldo, el Estado Laico, el levantamiento automático del secreto bancario y la construcción del hospital de Cartago.

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos Chaves, aseguró que la venta del BCR no será una prioridad en su gobierno. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

— Usted también dijo que, si las condiciones fueran favorables, apoyaría la venta del BCR. ¿Cuáles son esas condiciones favorables? ¿Mantiene su criterio?

— Número uno, no es una prioridad para nosotros, no es una prioridad para mi gobierno estar vendiendo el BCR y por lo tanto no lo vamos a vender, porque hay tantas otras prioridades de seguridad, educación, salud, infraestructura, todo lo que a usted se le ocurra; estar hablando del BCR es un distractor. Eso es un punto.

“Lo que yo estaba haciendo era respondiendo una pregunta. Bueno, ¿bajo qué escenario ve usted que esta propuesta tenga sentido? Bueno, en un escenario donde se cumpla esto, esto y esto. Eso fue lo que expliqué en esa entrevista.

“Creo que se interpretó como que era un deseo de vender el BCR. Eso tal vez es parte de una disposición analítica. Si vos me haces una pregunta muy peregrina, yo mínimo trato de empezar a analizarla, y ya después descarto o no descarto.

“Yo quisiera que la gente se tranquilizara un poco y lo dejara a uno analizar con más pausa las ideas. Creo que en algún momento deberíamos habituarnos más a tener ese espacio de reflexión, de decir ¿existe algún escenario? Sí, podría ser que haya un escenario. ¿Ese escenario es probable que se cumpla? No, no es probable que se cumpla. Entonces, como no es probable que se cumpla, descartemos vender el BCR“.

— ¿Es necesario aumentar la edad de pensión? ¿Lo valoraría?

— No es necesario. Yo hice una propuesta, está documentada y la entregué a la Asamblea Legislativa, sobre qué propongo en pensiones. Y yo en pensiones no propuse subir la edad. Lo que sí propuse fue crear una pensión básica universal para las personas que superan la actual edad de jubilación contributiva y no tienen pensión. Eso ayudaría muchísimo a muchas personas adultas mayores.

“Además de eso propuse una reforma similar a la sueca para la parte contributiva. Yo creo que al ejecutar esa reforma se podría lograr un objetivo muy interesante, que es mantener la misma edad de pensión, como está hoy. Te podés ir a los 65 sin ningún problema, pero generar condiciones donde la gente se sienta más confiada en que lo que está contribuyendo es lo que se le va a retribuir”.

Álvaro Ramos aseguró que no es necesario elevar a 70 años la edad de pensión del IVM. (Archivo LN /Archivo La Nación)

— ¿Cuál es su posición sobre el Estado laico?

— No es una prioridad para nosotros, eso yo quiero que quede claro. Ahora, desde el Vaticano, incluso el papa Francisco ha manifestado su reticencia a seguir promoviendo los estados confesionales.

“Él lo que dice es que un Estado laico, entendido como una sana laicidad, donde hay una convivencia armoniosa entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, puede ser incluso un factor que prevenga la emergencia de lo que se llama el laicismo, que se entiende como un Estado que quiere atacar a la religión.

“De alguna manera el Papa Francisco dice ‘sí, podemos promover simplemente una convivencia armoniosa de las religiones, que cada quien practique la fe como guste, podemos evitar una situación donde más bien el Estado activamente ataca a la religión’. Me parece que eso sintetiza nuestra posición”.

— ¿Debería discutirse el impuesto al aguinaldo? ¿Ha pensado sobre eso?

— Lógicamente, como estuve en Hacienda, sí he pensado sobre esos temas. Me da la impresión de que los impuestos específicos, aparte del ingreso, son cosa del pasado. Deberíamos estar planteando esquemas un poco distintos.

“Al mismo tiempo creo que meterse en una discusión de impuestos en el contexto actual, donde está muy poco claro por qué, habiendo hecho una reforma fiscal hace relativamente poco tiempo, en la administración anterior, este gobierno parece haber fallado terriblemente en la generación de ingresos.

“Los ingresos, según nuestras estimaciones, han estado más o menos entre ¢400 mil millones y ¢500 mil millones por año debajo de donde deberían estar. Cuando se le consulta al ministro Nogui Acosta por qué, casi siempre se escuda en temas como la reducción del marchamo. Entonces yo digo: hay algo que no entiendo, tenemos una economía jaguar y cuando preguntamos, ¿hay plata para educación? No. ¿Hay plata para salud? No. ¿Hay plata para seguridad? No.

“En salud en específico, yo sí tengo claro que sí hay plata, que la Caja no está quebrada, que la Caja acumuló más de $3000 millones los últimos dos años y que no les ha dado la gana, porque no hay otra palabra, no les ha dado la gana de usar ese dinero para resolver los problemas apremiantes de salud.

“No han tenido reparo en mentir y decir que la Caja estaba quebrada. No han tenido reparo en mentir respecto al hospital de Cartago. Entonces uno se pregunta, si en cosas tan descaradas mienten sin ningún pudor, ¿en qué más nos están mintiendo? ¿Estarán mintiendo sobre nuestra economía jaguar? ¿Estarán mintiendo sobre la capacidad del Ministerio de Hacienda de recoger suficientes recursos sin necesidad de impuestos nuevos?“.

— Usted mencionó el hospital de Cartago. ¿A qué se debe el atraso en la construcción de ese inmueble? ¿Su eventual gobierno empezaría esa construcción?

— Para mí es un tema puramente de voluntad política. Ya había sido adjudicado, por fin, con una votación de seis contra tres, donde el sector social y el sector empresarial se pusieron de acuerdo y se opusieron a la posición del gobierno.

“Bajo esa lógica, uno dice, claramente hay una voluntad de la sociedad civil, la cartaginesa y la nacional, de que el Hospital de Cartago se construya. Y claramente hay una oposición feroz del gobierno a construirlo. En mi gobierno va a hacer todo lo contrario, lo vamos a apoyar desde el primer día, que se construya el Hospital de Cartago”.

08/04/2025 La Nación, Tibás. Alvaro Ramos Chaves, candidato electo del partido Liberación Nacional (PLN) durante la convención del domingo anterior. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— En 2022, cuando era jerarca de la Caja, usted dijo a El Financiero que la forma en que está planteado el secreto bancario en Costa Rica era una traba para tener una institución más flexible para las personas y empresas que hoy están en la informalidad. ¿Sostiene ese criterio?

— Sí, esa reflexión es parte de un comentario más largo, que en realidad tenía que ver con otras ideas. En esa entrevista dije que yo hablo siempre con los empresarios, y la explicación de los empresarios es que, al menos en la actualidad, la manera en que se gestiona el secreto bancario a nivel de Ministerio de Hacienda es bastante endeble, y podía ocurrir lo mismo en la CCSS.

“Incluso, en el contexto del ciberataque que ocurrió, uno ve una dificultad en la gestión de cobros, tanto de la Caja como del Ministerio de Hacienda. Si le diéramos la potestad de levantar el secreto bancario de manera automática, uno tendría miedo de que haya algún tipo de robo de información. Por ese lado yo comparto la preocupación empresarial.

“He llegado a la conclusión de que la madurez tecnológica y sistémica de nuestros procesos de cobranza en la Caja y el Ministerio de Hacienda no da para implementar el levantamiento del secreto bancario como lo tienen en España.

“Han habido filtraciones en el pasado que no tienen consecuencias. Si tienen acceso a tu información bancaria, la filtración de información puede ser mucho mayor. Bajo esa premisa, yo sí siento que el país tiene que madurar mucho más en la gestión de la privacidad de los datos, antes de poderse plantear el secreto bancario.

“Dicho eso, es cierto que las prácticas internacionales en países como España involucran que el Ministerio de Hacienda tiene acceso al secreto bancario, pero esos son países posiblemente con reglas diferentes a nosotros, con mucha más madurez en todos los sentidos, y por lo tanto acá no se puede plantear con las herramientas de las que disponemos hoy”.

— Es decir, ¿los cambios que usted cree que deberían implementarse son para hacer el secreto bancario más seguro para los empresarios y para las personas que deciden asegurarse?

— Exactamente. Esa esa sería mi lectura en este momento. Sobre todo hoy, tres años después, agregaría que viendo cómo se comporta el actual gobierno con la información de la que dispone, jamás les daría el secreto bancario.

“Imagínese el actual gobierno con la forma en que amedrenta a las empresas privadas, con la forma en que llama a empresarios por nombre, ¿qué no haría si tuvieran acceso al secreto bancario de esos empresarios?“.

— ¿Su gobierno tampoco debería tener acceso a eso, entonces?

— Esa ha sido la conclusión a la que he llegado, en efecto. El país ha sido sabio en que prácticas internacionales que suenan a buenas prácticas, tal vez en Costa Rica no se pueden hacer. Un temor que antes yo no tenía era la llegada de un gobierno populista y autoritario, ahora sí lo tengo. Entonces, cambio de encuadre, ciertas prácticas que pueden tener sentido en otros contextos, en el nuestro no lo están teniendo.