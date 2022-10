Reparto de biblias causa debate sobre Estado laico entre Rocío Alfaro y Fabricio Alvarado

El reparto de 57 biblias en las curules de los diputados, en el plenario de la Asamblea Legislativa, generó una intensa discusión entre legisladores del Frente Amplio y Nueva República, en particular Rocío Alfaro y Fabricio Alvarado.

Cuando la frenteamplista se encontró una biblia y un libro con reflexiones religiosas en su curul, de inmediato solicitó que le trajeran una bandera blanca, con los colores de la bandera costarricense encima y la leyenda: “Por un Estado laico para Costa Rica”.

Luego, la frenteamplista publicó en su cuenta de Twitter una foto suya en la curul, con dicha bandera y un mensaje para Nueva República, lo que generó la molestia del jefe de Nueva República, Fabricio Alvarado, y detonó la discusión en redes.

El mensaje de la frenteamplista decía: “Ante los intentos de Nueva República de convertir la Asamblea en un espacio dedicado a la ritualidad religiosa e imposición de sus criterios fundamentalistas en nuestro quehacer, levantamos en esta curul la bandera por un Estado Laico”.

En respuesta, Fabricio Alvarado afirmó: “Estos son los que andan pregonando la tolerancia, eso sí… en una sola vía. #LibertadReligiosa”.

Seguidores de tendencias empezaron un debate que trajo a colación la existencia de un proyecto de ley, que está en la corriente legislativa, para declarar a Costa Rica como un Estado laico. Se trata de propuesta de la exdiputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge.

Los comentarios Rocío Alfaro fueron acuerpados por los diputados frenteamplistas Jonathan Acuña, y Priscilla Vindas, mientras que por los fabricistas se manvieron en el debate los congresistas Alvarado y David Segura, de Nueva República.

#FrenteAmplio #EstadoLaicoYa

Ante los intentos de Nueva República de convertir la Asamblea L. en un espacio dedicado a la ritualidad religiosa e imposición de sus criterios fundamentalistas en nuestro quehacer, levantamos en esta curul necesaria bandera por un Estado Laico. pic.twitter.com/wWe64t491T — Rocío Alfaro Molina (@R_AlfaroMolina) October 3, 2022

“Aún si Costa Rica fuera un Estado aconfesional (no ateo como pretende el Frente Amplio), celebraríamos el Día de la Biblia porque es ley de la República y porque defendemos la #LibertadReligiosa”, escribió Alvarado.

A ello le respondió el jefe del Frente Amplio: “Lo que proponemos es un Estado laico, pero al diputado Alvarado no le da pena mentir. Un Estado laico, con pleno respeto a la pluralidad religiosa y a la libertad espiritual de todas las personas. Bien lejos del dañino fundamentalismo, por supuesto”.

Jonathan Acuña agregó que él, en lo personal, no es ateo y que en el Frente Amplio respetan sus creencias, lo que nunca ha sido un factor para su participación política.

“Lo que pasa, también, es que yo nunca he usado mis creencias religiosas propias como una herramienta política. Eso es lo que pasa”, agregó el legislador herediano.

En tanto, dirigiéndose a Rocío Alfaro, el puntarenense David Segura adujo que la entrega de una biblia “fue un acto de amor y cariño” hacia ella.

“Evidentemente los prejuicios muchas veces nublan la razón y pueden hacer ver malas intenciones donde no las hay. (...) Conozco adventistas que votaron por su partido. Lamento que, desde la intolerancia que caracteriza al Frente Amplio, veas con malos ojos o taches de fundamentalismo algo que no lo es”, escribió Segura en Facebook.

Por su parte, la frenteamplista Priscilla Vindas citó un versículo del evangelio de Lucas, donde se le atribuye a Jesús la frase “pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, para decir que como creyente, ella defiende la separación entre Estado e Iglesia. Enfatizó en que una religión no debe recibir trato diferenciado ni incidir en las decisiones públicas.

El también frenteamplista Ariel Robles apuntó que a la Asamblea se va a presentar y debatir leyes, no a repartir biblias no solicitadas, por respeto. “Por ejemplo, nosotros no pondríamos banderas LGBTIQ+ en todas las curules, por respeto”, dijo.

En un audio facilitado por prensa de Nueva República, Fabricio Alvarado aseguró que no solo el reparto de biblias molestó a los diputados del Frente Amplio, “sino también el evento del Día de la Biblia”.

“Es algo que, para nosotros, debe hacerse, es normal, es celebración de un día, por ley. Siendo que la Asamblea es la casa de todos los costarricenses, me parece propicio hacer algo que reúna a creyentes. Así como ellos hacen eventos donde promueven su agenda, temas como el aborto y la agenda LGBTI”, dijo Alvarado.

El regalo en las curules

El viernes anterior, en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, la fracción de Nueva República celebró el Día Nacional de la Biblia, con numerosos invitados.

Después de la actividad, el diputado fabricista David Segura llevó al pastor Royner Ramírez al plenario, donde colocaron la biblia y el libro de obsequio en las 57 curules, de parte de la Iglesia Adventista de Costa Rica.

De hecho, a través del chat de prensa de esa bancada, difundieron un video donde Ramírez explicó que les dejaron varios libros de regalo a los congresistas, entre ellos uno sobre salud.

“Nuestros legisladores deben tener buena salud física y espiritual, así como propiamente en lo emocional. Esperamos que esto les pueda ayudar muchísimo para que sigan ejecutando sus labores arduas, que no son nada fáciles, de la mejor manera”, afirmó el pastor adventista.