Esto cuesta salvar pumas atropellados y monos electrocutados en Costa Rica

Ya sea que ingresen a los centros de rescate por atropellos, electrocutaciones o agresiones humanas, los refugios de vida silvestre enfrentan gastos millonarios para atender a nuestros preciados felinos, reptiles, aves y primates

Por Sofía Sánchez Ramírez
30/12/2023/ ticos visitan Rescate Wildlife Rescue Center Zooave como plan familiar para terminar el año / foto John Durán
Los jaguares, al igual que otros felinos, corren la suerte de ser atropellados en las carreteras y fallecer en el pavimento. Otros son rescatados y llevados a los refugios de vida silvestre, donde gastan millones en su recuperación. (JOHN DURAN)







