‘Con el Teatro Nacional se jalaron una torta, hicieron una chambonada’, dice diputada a ministro de Cultura

Un par de puertas centenarias del Teatro Nacional fue trasladadas en un pick-up en octubre de 2025.

“Con el Teatro Nacional se jalaron una torta (...). Hicieron una chambonada”, dijo la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a los miembros del Consejo Directivo del Teatro Nacional, incluido el ministro de Cultura y Juventud, al referirse sobre los daños ocasionados en el inmueble.

“El proyecto tenía que llevar los términos de referencia y los términos de referencia tuvieron que haber pasado por donde ustedes, lo quieran o no. Ustedes tuvieron que haber revisado todo eso” agregó la congregista durante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de este jueves 19 de marzo.

“Aquí no hay lecciones aprendidas, aquí hay daños irreparables (...). Ustedes podrían pasar a la historia como los que no tomaron las acciones necesarias de vida vigilancia”, agregó.

La Asamblea Legislativa investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio, que dio a conocer La Nación, y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.

En la audiencia de este jueves comparecieron los miembros del Consejo Directivo Olman Vargas, Aida Faingezicht Waisleder, Margaret Grigsby y Esteban Mata, así como el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

Pérdida de moldura a causa de exceso de masilla, lija excesiva o laca en las puertas del Teatro Nacional. (Cortesía/Cortesía)

Ministro dejó el Consejo por dos semanas

En medio de una serie de críticas por parte de la ciudadanía y entes especializados por las obras de restauración realizadas en el Teatro, Rodríguez Vives dejó su representación en el Consejo Directivo del Teatro Nacional desde el 11 de marzo.

Según indicó en el oficio MCJ-DM-202-2026, remitido a los miembros del Consejo Directivo y a Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional, lo sustituirá Carmen Campos Ramírez, viceministra de Cultura.

En el documento no precisó las razones de la sustitución ni los plazos en que volvería a incorporarse.

Sin embargo, horas después de conocerse su separación del consejo y tras publicaciones de varios medios de comunicación, el ministro dijo en su perfil de Facebook que la ausencia será por “las próximas dos semanas”.

El Consejo Directivo es el encargado de establecer las políticas y directrices generales de la institución. Conoce asuntos de interés general y debe autorizar o conocer ciertos procedimientos relativos a la infraestructura, usos externos de la sala y la programación, así como aspectos administrativos.

Además, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es el responsable máximo de la conservación del patrimonio en Costa Rica.