Revista Dominical

‘Con el Teatro Nacional se jalaron una torta, hicieron una chambonada’, dice diputada a ministro de Cultura

La congregista aseveró ante los miembros del Consejo Directivo del Teatro Nacional que ‘alguien tiene que asumir la responsabilidad’ sobre los daños irreversibles en el inmueble.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Un par de puertas del Teatro Nacional fueron trasladadas en un pick-up.
Un par de puertas centenarias del Teatro Nacional fue trasladadas en un pick-up en octubre de 2025. (Redes sociales/Redes sociales)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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