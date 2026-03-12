Bomberos emitió estudio sobre ‘foyer’ del Teatro Nacional en julio de 2025; Consejo Directivo lo conoció este año

El inmueble patrimonial del Teatro Nacional continúa presentando daños en su tejido histórico. El más reciente de ellos fue el salón del 'foyer'.

El 10 de julio de 2025, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica emitió un estudio de ocupación del foyer del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), el cual indicaba que la capacidad del salón no podía sobrepasar las 50 personas. El informe fue conocido por el Consejo Directivo del teatro hasta febrero de este año, según dijeron a La Nación dos de sus miembros, y en el interín se han albergado actividades con mayor afluencia de la permitida.

Aida Faingezicht Waisleder (conocida como Aida Fishman), integrante del Consejo Directivo del TNCR, indicó a La Nación el 5 de marzo que el cuerpo colegiado conoció el estudio de Bomberos hace dos semanas (es decir, la última semana de febrero).

Además, confirmó que se han presentado casos de actividades con un mayor aforo del permitido en el foyer, incluida un evento realizado el 11 de febrero, el cual dejó manchas y marcas que comprometen la ‘estabilidad material y lectura estética’ del salón, según detalló un informe preliminar del Departamento de Conservación del teatro.

“Sí, hay reportes de que han entrado más ahí, especialmente en ese evento de que se regó la copa de vino. Es una recomendación (de Bomberos), pero se está tomando como una orden (...). Acabamos de tener conocimiento de eso”, expresó Faingezicht.

Por su parte, Olman Vargas, también integrante del Consejo Directivo y expresidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), indicó que el consejo se enteró del estudio de Bomberos “relativamente reciente”, pero no precisó una fecha exacta.

“Le puedo asegurar que en este momento el foyer está funcionando a 50 personas. Eso sí se lo puedo asegurar. Ahora, si usted me dice que si (lo conocimos) hace 15 días, un mes o dos, no sé (...). Tendría que revisar la documentación para saber en qué momento se bajó el aforo a 50″, comentó.

“Habría que ver exactamente qué fecha tiene el informe, en qué fecha se toma la decisión de utilizar la recomendación de bomberos, pero de asegurarle que ha habido un cumplimiento o incumplimiento estricto con respecto a la fecha, tendría que revisar la documentación para estar seguro”, añadió.

La Nación envió consultas por WhatsApp al ministro de Cultura y Juventud, y presidente del Consejo Directivo del Teatro Nacional, Jorge Rodríguez Vives, quien pidió remitir las consultas a su oficina de prensa. También se contactó al director de la institución, Guillermo Madriz.

El 'foyer' del Teatro Nacional es uno de los salones más emblemáticos del inmueble. (Melissa Fernández)

¿Qué dice el informe de Bomberos?

El estudio de Bomberos explicaba que, como el foyer cuenta con dos medios de egreso, la carga de ocupantes no puede exceder las 50 personas a menos de que se cumplan ciertas medidas compensatorias, como sustituir los materiales combustiles e instalar el sistema de supresión de incendios.

Bomberos emitió otro informe, el 8 de julio de 2025, que pretendía analizar las condiciones de seguridad humana y riesgo de incendio de las áreas evaluadas en el Teatro Nacional.

Entre los hallazgos, se encontraron cuatro fallas de categoría “no crítica”; es decir, que las correcciones eran de baja magnitud, pero que requerían de un plan de corrección. Esto incluía señalizar los medios de egreso en diferentes partes del inmueble, como el área de la tramoya y pasillos.

Desde finales de 2025, el Teatro Nacional ha afrontado críticas ciudadanas y de entes especializados por las intervenciones de restauración realizadas en el inmueble. El 18 de febrero, tras dos recursos de amparo, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de obras en las puertas y muros, así como una investigación para determinar a los responsables.