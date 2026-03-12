Revista Dominical

Bomberos emitió estudio sobre ‘foyer’ del Teatro Nacional en julio de 2025; Consejo Directivo lo conoció este año

Dos miembros del consejo, presidido por el ministro de Cultura, confirmaron a ‘La Nación’ conocer de las advertencias este año.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
El foyer del Teatro Nacional será de los primeros sitios en tener su gemelo virtual. Fotografía: TEC
El inmueble patrimonial del Teatro Nacional continúa presentando daños en su tejido histórico. El más reciente de ellos fue el salón del 'foyer'. (Vital-Monge-Herrera-ced:5-174-60)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teatro NacionalFoyerPatrimonio
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.