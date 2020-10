Harper, la madre de Bobbie Jo, le dijo al Post en aquella ocasión que viviría el resto de su existencia condoliéndose de no haber llegado antes a la casa de su hija. “Me retrasé, habíamos acordado ir juntas a un garaje para lavar su camioneta, pero tuve contingencias y me demoré. Fue entonces cuando empecé a llamarla y nunca me contestó, entonces me fui a buscarla a su casa (...) Si tan solo hubiera estado antes ahí... ella estaba tan feliz, pero tan feliz con su bebé... y ahora ni siquiera podrá conocerla, ni criarla...”.