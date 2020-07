En el 2012, durante una de las audiencias, la madre de Pamela dijo que se sentiría aliviada cuando Nelson finalmente fuera ejecutado. Ella explicó: ‘Saber que ya no respira más me haría feliz porque creo que debería ser ella la que debería estar aquí afuera viendo la luz del sol y la luz del día. No él”, dijo Cherri West, quien cinco años después sufriría, como se mencionó antes, la muerte de otra de sus hijas, también en un asesinato.