Revista Dominical

Alexandre Guimaraes sobre Celso Borges: ‘No tengo más que sacarme el sombrero y felicitarlo’

En marzo de 2024, Alexandre Guimaraes volvió a Costa Rica y cumplió uno de sus sueños: dirigir a su hijo, Celso Borges. Muchos meses después, el entrenador habló de cómo fue entrenar al tres veces mundialista

Por Roger Bolaños Vargas

En marzo de 2024, Liga Deportiva Alajuelense anunció a Alexander Guimaraes como su nuevo entrenador. La llegada de “Guima” a Costa Rica le permitiría cumplir dos de sus sueños: dirigir a los cuatro grandes del fútbol tico y entrenar a su hijo, Celso Borges. No logró salir campeón, pero su paso por Alajuelense le permitió constatar la calidad humana y deportiva de su hijo.








