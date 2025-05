Alexandre Guimaraes habla por primera vez de su salida de Alajuelense: ‘Fue surreal’

Alexandre Guimaraes salió de Alajuelense hace casi un mes. El exmundialista con Costa Rica en 2002 y 2006 había mantenido un perfil bajo, sin exposición mediática, pero esta semana decidió ir a un lugar en el que fue muy feliz: Cali, Colombia. Allí habló por primera vez sobre su salida del conjunto manudo, en una entrevista con WIN Sports.

Con semblante tranquilo y hasta una que otra sonrisa, Guimaraes confesó que nunca esperó salir de la Liga en el momento en que lo hizo, especialmente por el contexto en el que se encontraba el equipo: invicto, cerca del liderato (a solo tres puntos) y recién coronado bicampeón de Centroamérica.

“Bueno, como dicen en el fútbol, hay sorpresas. Generalmente en esta profesión te sacan por dos situaciones: se vence el contrato y el club donde estás quiere seguir con otro proyecto, o porque pierdes varios partidos seguidos. Pero nunca porque no pierdas (risas). Entonces eso fue surreal”, analizó.

Guima añadió que siempre quiso volver a dirigir en Costa Rica y, aunque el desenlace no fue el que esperaba, siente que cumplió con sus objetivos.

“Fue muy bueno. Yo tenía más de 10 años de no trabajar en Costa Rica y lo hice principalmente porque quería cerrar un círculo, trabajando con los cuatro grandes del país. Segundo, darme el gusto —que me lo di— de trabajar con mi hijo, y tercero, volver a ser campeón”, expresó.

“Fuimos campeones de Copa, Recopa, campeones invictos del torneo centroamericano, íbamos invictos en el torneo local y a tres puntos del primer lugar. Pero el fútbol tiene estas sorpresas, y por eso estoy acá y no en Costa Rica”, cotó.

Guimaraes explicó que actualmente se encuentra en Colombia resolviendo asuntos personales, aunque siempre se reúne con gente del fútbol, sobre todo del América de Cali, equipo con el que disfrutó enormemente al alzar el cetro de campeón en 2019.

De hecho, el timonel descartó cualquier posibilidad de vincularse al Deportivo Cali.

“Acá tengo una sensación que me dice que no me voy a sentir cómodo. Uno debe estar donde se siente bien. Yo guardo todo el respeto a la otra institución, que es muy importante aquí en Cali. He venido con la intención de ver el juego (América-Huracán de Argentina), porque le he dado más seguimiento en la Copa Sudamericana al América, y ha hecho muy buenos partidos”, finalizó.